Im Jahr 1993 wurde das Unternehmen gegründet. Nun hat sich die Aaronn Electronic GmbH von einem Distributor für Industrie PCs zum Systemintegrator für Embedded-Lösungen entwickelt. Nachdem Gründer Klaus Lederer die Firma im Jahr 2018 an die beiden langjährigen Mitarbeiter Maik Schauer und Florian Haidn übergeben hatte, haben die neuen Geschäftsführer die Umorientierung weitergetrieben.

So machte die Systemintegration für unterschiedliche Anwendungsbereiche vor etwa 12 Monaten nach Firmenangaben mehr als 50% des Umsatzes aus. Derzeit erziele man etwa 75% des Umsatzes mit Systemintegration, so Geschäftsführer Florian Haidn in einer aktuellen Pressemitteilung.

Zum Integrationsgeschäft der Firma gehören Digital Signage-Lösungen für Flughäfen, Retail- und Fast-Food-Ketten ebenso wie Automationslösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie oder Automatisierungslösungen in der Logistikbranche.

Das Unternehmen aus Puchheim ist unter anderem Technologiepartner von Intel, Advantech oder Kontron.