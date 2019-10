Lindy, globaler Technologieanbieter von kombinierten AV- und IT-Konnektivitäts-Lösungen und Partner der IT- und AV-Industrie, ist weiter auf Wachstumskurs. Neben vielen strategisch wichtigen Maßnahmen zur Marktpositionierung in Europa hat Lindy im September auch seine neue Hauptverwaltung in Mannheim fertiggestellt.

Sowohl gestiegener Bedarf an Lager- und Logistik-Fläche als auch wachsende Mitarbeiterzahlen hatten den Umzug Ende September in mehr als doppelt so große Räumlichkeiten notwendig gemacht.

Auf dem nun über 10.000 m² großen Areal befindet sich ein modernes, beheiztes Hochregallager, ein Kommissionierungslager sowie ein großes Bürogebäude mit Schulungs- und Seminarräumen, in dem das Service-Angebot für Lindy-Partner und Kunden weiter ausgebaut und verbessert wird. Die Lindy-Mitarbeiter profitieren von zeitgemäßen Arbeitsplätzen, Bereichen zur Erholung und zum gemeinsamen Arbeiten sowie einem komfortablen Essbereich. Das Gebäude besitzt außerdem einen großzügigen Empfangsbereich mit AV-Installationen, die mit Lindy-Produkten realisiert wurden.

Der neue Unternehmenssitz in Deutschlands „Stadt der Innovationen und Erfinder“ Mannheim befindet sich auf dem Nachbargrundstück des bisherigen Verwaltungsgebäudes. Somit stehen an diesem Standort ein Kommissionierungs- und Hochregal-Lager und das Verwaltungsgebäude direkt nebeneinander. Durch die unmittelbare Nähe zur A6 und A656 ist der Standort logistisch ebenfalls sehr gut erreichbar.

„Der große Erfolg der letzten Jahre und die gestiegenen Kunden- und Auslieferungszahlen sowie das zunehmende internationale Geschäft erforderten diesen Schritt. Im bisherigen Gebäude war ein Wachstum nicht mehr möglich“, so Jürgen Lindenberg Managing Director und Gesellschafter der Lindy Gruppe. „Wir haben uns für ein zusätzliches, eigenes Bürogebäude entschieden, das es uns ermöglicht, die Lagerflächen in dem bisherigen Gebäude um mehr als das Doppelte zu erweitern. Unsere Kunden werden davon profitieren, da wir durch optimierte Prozesse und höhere Verfügbarkeit unseren Kundenservice weiter verbessern und ausbauen können. Somit bietet unser Standort auch in der Zukunft viel Platz für eine weitere deutliche Expansion.“

„Unser Erfolg basiert nicht zuletzt auf dem Engagement unserer Mitarbeiter und daher sehen wir uns verpflichtet, ihnen ein mehr als zeitgemäßes Arbeitsumfeld zu bieten, um kommenden Herausforderungen gerecht zu werden“, erklärt Christian Westenhöfer, Head of Global Marketing & Brand Management. „Unsere seit Jahren geringe Mitarbeiter-Fluktuation spricht für uns. Und wir wollen unseren Mitarbeitern etwas bieten. Gleichzeitig bleiben wir authentisch und identifizieren uns mit der Marke Lindy. Dies kommt an jedem Ort im neuen Gebäude durch einzigartige, optische Markenelemente zum Tragen.“

Lindy setzte bei dem Neubau auch auf Klimaschutz. „Bei der Konzeptionierung des Gebäudes wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So ist das Gebäude nach den aktuellsten energetischen Standards gebaut und setzt bei der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien“, erklärt Alexander Starke, Projekleiter Neubau bei Lindy.

Die Verglasung der Gebäude-Empfangshalle bestehet aus eingelassenen, transparenten Photovoltaik-Modulen mit einer installierten Gesamtleistung von 32,4 Kilowatt-Peak (kWp), die pro Jahr zwischen 20 und 25 Megawattstunden (MWh) grünen Strom für den Eigenbedarf produzieren. Zudem wird das Gebäude über ein eigenes Blockheizkraftwerk (BHKW) zusätzlich mit Wärme und Strom versorgt. Das gasbetriebene BHWK liefert eine elektrische Leistung von 20 Kilowatt (kW) und eine thermische Leistung von 44 kW, es produziert pro Jahr geschätzte 98.000 Kilowattstunden (kWh) Strom und 215.600 kWh Wärme.