Collaboration-Spezialist Mersive Technologies hatte Solstice 4.0 sowie den neuen Gen3 Pod in diesem Frühjahr im Raum EMEA ausgerollt. Der Gen3 Pod ermöglicht es allen Meeting-Teilnehmern unbegrenzt viele Inhalte von jedem Gerät aus zu teilen. Zudem bietet er auch erweiterte HDMI-IN-Funktionen.

Darüber kann ein PC oder Mac angeschlossen werden, um schnell und unkompliziert weitere Inhalte auf dem Display zu positionieren. Mit Solstice Ink können Meeting-Teilnehmer mit dem Smartphone temporäre Markierungen auf dem Screen zeichnen, oder das Smartphone als Laserpointer nutzen.

Bei den 21. AV Awards wurde die Lösung nun als „Collaboration Technology of the Year“ ausgezeichnet. Der Preis wurde am 11. Oktober auf der Battersea Evolution in London verliehen. Die AV Awards sind fest als Gütesiegel der AV-Branche etabliert und gelten als Maßstab für höchstmögliche professionelle Standards und Best Practices. Sie würdigen herausragende Leistungen von Einzelpersonen, Unternehmen, Projekten und Technologien in den Bereichen AV, Events und Produktion. Seit 21 Jahren sind die AV Awards in Bezug auf Status und Größe gewachsen und ziehen fast 1.400 Branchenexperten aus aller Welt an.

„Die AV Awards sind eine der begehrtesten Auszeichnungen der Branche weltweit, und wir freuen uns, sie nun zum zweiten Mal erhalten zu haben”, kommentierte Rob Balgley, Chief Executive Officer von Mersive, die Jury-Entscheidung. „Die Auszeichnung ist eine Bestätigung sowohl für die Produktausrichtung von Mersive, als auch für unsere Fähigkeit, auf Kundenbedürfnisse einzugehen. 2019 war ein weiteres Umsatz-Rekordjahr und wir haben einige bahnbrechende Produktankündigungen vor uns.“