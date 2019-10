Der britische AV-Distributor Sahara AV vertreibt als Teil der Sahara Presentation Systems Group PLC seit über 40 Jahren innovative AV-Lösungen und Software für den Bildungs-, Gesundheits-, öffentlichen und Unternehmenssektor über ausgewählte Wiederverkäufer. Bekannt ist etwa die Eigenmarke Clevertouch für großformatige Touch Screens.

Nun erweitert der Hersteller sein Produktsortiment um eine digitale Raumbuchungslösung. Unter dem Markennamen SedaoLive sind die digitalen Türschilder nun auch in Deutschland über den qualifizierten Fachhandel erhältlich. Die Lösung ist mit Microsoft Exchange und Outlook 365-kompatibel und auch für Digital Signage-Anwendungen nutzbar.

SedaoLive ist ein touch-fähiges 10″ Raumbuchungssystem, das sich über die cloud-basierte Management-Plattform Sedao Cloud verwalten lässt. Die Displays laufen auf Android 6.0, bieten WiFi sowie Ethernet und lassen sich auch via Power-over-Ethernet (PoE) mit Strom versorgen.

Vorhanden sind editierbare Vorlagen für ein personalisiertes Branding. So lassen sich beispielsweise Logos in die Anzeige einbinden oder die Designs für die Check-in- und Check-out-Infos individuell anpassen. Raumbuchung und Freigabe selbst erfolgen wahlweise über Microsoft Exchange, den Outlook 365-Kalender oder direkt per Touch am Screen. Darüber hinaus lässt sich auch der komplette Raumbuchungsplan direkt auf dem Display abrufen – alle zukünftigen Belegungen sind auf einen Blick sichtbar.

Die Verfügbarkeit des jeweiligen Raums zeigt das Display über ein LED-Lichtpanel an: Wird der Raum aktuell genutzt, leuchtet das LED rot. Wird eine Buchung gerade erstellt oder steht eine Raumnutzung unmittelbar bevor, leuchtet das Display orange. Grünes Licht am Türschild bedeutet, dass der Raum verfügbar ist.

Wenn die Raumbuchungsinformationen gerade nicht angezeigt oder genutzt werden, lassen sich die Displays auch als Digital Signage Screens verwenden und können beispielsweise Werbebotschaften, Bilder oder Nachrichten anzeigen. Über die Digital Signage Management-Plattform Sedao Cloud lassen sich dazu anhand verschiedener Layoutvorlagen animierte Texte, Live-TV-Streams, Bilder, Diashows, Filme, Uhr-Anzeigen oder Newsfeeds integrieren.

Technische Daten im Überblick: