In diesem und im vergangenen Monat hat Kinepolis sowohl in Europa wie in Nordamerika in neue Kinocenter investiert. Noch im September eröffnete ein neuer Kinokomplex in Servon in der Region Île-de-France. Kinepolis rechnet in Servon mit 400.000 Besuchern pro Jahr. Das Kinocenter verfügt über 9 Leinwände und bietet 1.208 Plätze. Wie alle kürzlich eröffneten Kinepolis-Kinos nutzt auch das Kinepolis Servon Laserprojektoren von Barco. Als Integrator zeichnet der Digital Cinema-Spezialisten von Cinionic verantwortlich.

Im Oktober eröffneten Landmark Cinemas Canada – seit Ende 2017 Teil von Kinepolis – ein neues Kino in Regina in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Der Kinokomplex befindet sich im Aurora-Freizeitpark und bietet 8 Säle und Leinwände. Das neue Kino in Regina ist das erste Kino in Kanada, das vollständig mit Barco-Laserprojektion ausgestattet wurde.

Eine Investition, die sich für Kinobetreiber rechnet und Zuschauern bessere visuelle Erlebnisse liefert: Laserprojektion liefert satte dynamische Farben, sehr gute Kontrastverhältnisse und schärfere Bilder und verbraucht bis zu 40% weniger Energie als herkömmliche Projektoren auf Xenon-Lampen-Basis. In einem der Kinos ist Laser ULTRA zu sehen, ein Kinepolis-Konzept, das die 4K-Barco-Laserprojektion mit Dolby Atmos-Sound kombiniert und ein unvergleichliches Seherlebnis bietet. Laser ULTRA ist ein bekanntes europäisches Kinepolis-Konzept, das Anfang dieses Jahres erstmals im Landmark-Kino in Shawnessy vorgestellt wurde.