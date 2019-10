NEC Display Solutions Europe hat die Gewinner der 2019 Display Trends Forum EMEA Partner Awards gekürt. Das NEC Display Trends Forum 2019/20 fand vom 14. bis 16. Oktober im Crown Plaza in Porto statt. Mehr als 129 Teilnehmende aus 27 Ländern kamen zu der Veranstaltung.

Die alljährliche Veranstaltung bringt NEC-Kunden aus der gesamten EMEA-Region, Branchenexperten, Führungskräfte und das NEC-Senior-Leadership-Team zusammen. Sie hat sich in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Forum entwickelt, um Trends in der Displaytechnologie zu identifizieren, neue Herausforderungen in vertikalen Industrien zu diskutieren und mit Influencern der Branche in Kontakt zu treten.

Das diesjährige Forum stand im Zeichen visueller Erlebniswelten der Zukunft. Höhepunkt des ersten Tages war eine Podiumsdiskussion über die Herausforderungen und Chancen der nächsten 10 Jahre, die sich aus den schnellen Entwicklungen der jüngsten Zeit ergeben. Florian Rotberg, Managing Director bei invidis consulting, moderierte die Diskussion zwischen hochkarätigen Branchenbeobachtern und Bernd Eberhardt, President und CEO von NEC Display Solutions Europe. In einer Key Note beleuchtete Dr. Rand Hindi, Datenwissenschaftler, Gründer und CEO von Snips, die Themen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenschutz.

Weitere Highlights der Veranstaltung bildeten die Breakout-Sessions zu den Themen:

dvLED – So wird es installiert und zahlt sich aus

XYZ – Erfolgreiche Zusammenarbeit über Generationen hinweg

Wie der NEC Media Player Digital Signage revolutioniert

Was steht auf Ihrer Agenda? – Eine offene Diskussion zu den wichtigsten

Mit den Display Trends Forum EMEA Partner Awards würdigte NEC im Rahmen der Veranstaltung zudem außergewöhnliche Leistungen der erfolgreichsten Partner für Displays und Projektoren in unterschiedlichen vertikalen Bereichen. In diesem Jahr wurden neue Kategorien für Distributoren und Reseller eingeführt, die sich stärker auf messbare Leistungsindikatoren konzentrierten.

Die Gewinner wurden im Rahmen einer Preisverleihung während der Veranstaltung bekannt gegeben:

10 Years Top Performance Distributors

Highest Total Revenue – Ingram Micro (Deutschland)

Highest Year-on-Year Growth – MobilePro (Schweiz) und Veracomp (Polen)

Highest generated Revenue per Employee – Mentor (Großbritannien)

10 Years Valued Presence – Auvix (Russland)

Top Reseller Partners

Top Projector Partner, 2018/2019 Excellence – DataVision (Deutschland)

Top Large Format Display Partner, 2018/2019 Excellence – Kinly (Norwegen)

Top Large Venue Projection Partner, Fastest Growing Newcomer – Estalella (Spanien)

Top dvLED Project Partner, Biggest LED project – Atea (Schweden)

„Wir gratulieren den Gewinnern und danken allen Teilnehmern, die dieses Event zu einer ganz besonderen Veranstaltung gemacht haben“, so Bernd Eberhardt, President und CEO von NEC Display Solutions Europe. „Unsere Zusammenarbeit mit unseren Distributoren und Resellern zeichnet sich dadurch aus, dass wir gemeinsam die Herausforderungen unserer Kunden in jeder Branche identifizieren.“

„Bei allen NEC-Projekten steht der Kundennutzen im Fokus. Deshalb ist unser jährliches Display Trends Forum so wichtig. Hier diskutieren wir über neue technologische Entwicklungen und blicken auf die Herausforderungen und Chancen der nächsten Jahre. So können wir Schlüsseltrends identifizieren, die direkt in die Entwicklung neuer Generationen einzigartiger Displaylösungen einfließen.“