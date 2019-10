Mit dem New Partner Enabling Program bietet Ingram Micro als einziger Distributor in Deutschland den schnellen und unkomplizierten Einstieg in das Geschäft mit Apple-Produkten.

Das Programm ist insbesondere auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Resellern ausgelegt und ermöglicht es, Apple-Produkte für eine Pilotphase von bis zu sechs Monaten ohne Autorisierung und ohne geforderten Mindestumsatz zu verkaufen. Die Apple-Neueinsteiger profitieren dabei zudem von attraktiven Konditionen und werden mit kostenlosen Trainings sowie umfangreichen Marketing Assets, wie vorgefertigte Texte und Mailing-Vorlagen, bei der Vermarktung der Produkte unterstützt.

Weitere Informationen zum New Partner Enabling Program von Apple und Ingram Micro erhalten Fachhandelspartner online an dieser Stelle.