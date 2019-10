Durch die Partnerschaft rücken bei Logando jetzt auch die Kategorien ImageProcessing, Projektoren, LED und ClickShare in den Fokus. Die Barco-Produkte stehen nicht nur im Kauf zur Verfügung, auch in Rental sind die Kernprodukte verfügbar.

Das Leipziger Unternehmen bietet den Kunden auch entsprechende Weiterbildungen in Form von Trainings und Workshops an. Unterstützt werden sie von einem bekannten Profi im Bereich ImageProcessing: Abbe Westerlundh – Barco Senior Product Specialist.

Die ersten Trainings und Workshops zum Thema Barco EventMaster finden in Leipzig vom 28. bis 30. Oktober statt. Es wird ein BasiX Training, zwei E2v2 Gen2 Update2020 Workshops und ein ExternalControl Training mit Abbe Westerlundh und Thomas Rohwedder (Barco Certified Trainer bei Logando) geben. Bei diesen Workshops wird eine Übersicht zu den Komponenten der Produktfamilie und den Möglichkeiten beim Einsatz der Produkte vermittelt. Am Ende sollen die Teilnehmer die grundlegende Planung, Einrichtung und Bedienung der Geräte beherrschen. Außerdem gibt es ein Update zu den neuesten Produkten aus der EventMaster-Serie und einen Ausblick in die Zukunft der EventMaster Familie und dem EventMaster Toolset.