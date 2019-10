Die Anzeige lautet wie folgt:

Werde ein Bit of Littlebit als Account-Manager Computing & Display Solutions (m/w/d), 100%

WIR…

sind einer der spezialisiertesten IT-Distributoren, IT-Dienstleister und PC-Produzenten (axxiv und Joule Performance) im deutschsprachigen Raum. Im Grosshandel mit Speichermedien wie SSDs und Festplatten sind wir marktführend. Im Geschäftsfeld „axxiv Computing & Display Solutions“ realisieren wir ganzheitliche Digital-Signage- und Multiscreen-Lösungen. In enger Zusammenarbeit mit dem Handel begleiten wir Projekte vom ersten Beratungsgespräch über die technische und bauliche Planung, die Beschaffung von Hard- und Software, die Integration in bestehende Infrastrukturen bis hin zum Content Management und dem Unterhalt der Anlage. Unser Hauptsitz ist im Kanton Zug in der Schweiz, weitere Niederlassungen haben wir in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.

DU…

…übernimmst die Betreuung und Entwicklung einer dedizierten Kundengruppe von spezialisierten Wiederverkäufern und Systemhäusern. Im Fokus stehen dabei Display Lösungen wie z.B. Digital Signage- und Multiscreen-Lösungen, LED Displays und periphere MediaPlayer Systeme sowie dazugehörige Software, wobei du auch unser übriges Sortiment (Notebooks und PCs, Workstation sowie Server & Storage Lösungen) mit einbeziehst.

UNSER INPUT

Flexible Arbeitszeiten

Arbeitsort an idealer geografischer Lage (Autobahn, Bus und Zug in unmittelbarer Nähe)

Attraktive Mitarbeiterkonditionen für unser ganzes Sortiment

Kostenloser Parkplatz

Coole Kollegen, die dich herzlich aufnehmen und Teamzusammenhalt grossschreiben

Umfassende Einarbeitung

Selbstständiges Arbeiten

Kurze Kommunikationswege

DEIN OUTPUT

Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Accounts

Erkennen von Up-Selling Möglichkeiten und proaktives Business-Development

Technische Beratung im Bereich PC, Workstation, Storage, Server

Zusammenarbeit mit Kunden, Technik-Teams und Herstellern

eigenständige Realisierung von kleinen bis mittelgrossen IT-basierenden Digital Signage-Projekten

IT Solution Design

DEINE APPS

Abgeschlossene Grundausbildung

Erfahrung in der IT-Branche und Hardware-Affinität

Interesse an Display Technologien

Selbstsicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick und Freude am Verkaufen

Ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung

Kommunikationssicheres Englisch

Französisch-Kenntnisse von Vorteil

DEIN ACCESS

Wenn du deine Fähigkeiten engagiert einbringen willst und Spass an der Zusammenarbeit im Team hast, dann solltest du ein Teil von uns werden.

Littlebit Technology AG

Human Resources

Bösch 83

6331 Hünenberg

Schweiz

+ 41 41 785 11 11

bewerbung@littlebit.ch

Das PDF der Stellenanzeige finden Sie unter diesem Link.