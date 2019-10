Das Programm wurde entwickelt, um den gesamten Prozess der Installation einer LED-Videowand von Anfang bis Ende so reibungslos und unkompliziert wie möglich zu gestalten – egal wie komplex oder anspruchsvoll die Anwendung ist.

„Im heutigen schnell wachsenden LED-Markt ist es wichtig, dass Techniker wissen, wem sie bei maßgeschneiderter Designberatung, Projektabwicklung und Installationstechniken vertrauen können. So lassen sich mögliche Installationsfehler und Risiken für die öffentliche Sicherheit vermeiden“, so Tom Fenton, Business Development Manager EMEA bei Peerless-AV. „Durch jahrelange Partnerschaften haben wir reichlich Erfahrung mit großen OEMs gesammelt und bereits viele spannende und erfolgreiche Installationen auf globaler Ebene realisiert. Erst kürzlich haben wir damit begonnen, AVIXA-zertifizierte technische Schulungen in Großbritannien anzubieten, die wir 2020 in ganz EMEA einführen wollen.“

Peerless-AV ist mit universellen, dedizierten und kundenspezifischen DvLED-Montagelösungen für den Innen- und Außenbereich im LED-Markt aktiv. Diese Lösungen sind UL-geprüft, modular für einfachen Transport und Schadensverhütung entwickelt. Zudem sind sie mit displayspezifischen Adaptern und Montagemustern ausgestattet.

Durch das „SEAMLESS“ LED Design-Beratungsprogramm profitieren Kunden in EMEA von Peerless-AVs hauseigenen LED F&E- und kundenspezifischen Ingenieurleistungen, die komplette CAD-Zeichnungen und strukturelle Integritätsberichte umfassen. Unterstützt wird dieses Angebot durch eine umfassende Haftpflichtversicherung. FEA-Berichte über Belastungs-, Last- und Durchbiegungsprüfungen, Marketingunterstützung und Rabattstrukturen stehen den Peerless-AV-Installationspartnern ebenfalls zur Verfügung.

Weitere Informationen zu „SEAMLESS“ hat das Unternehmen auf dieser Webseite zusammengestellt.