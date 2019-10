Andreas Voss bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Pro-AV-Branche mit, darunter seine letzte 5-jährige Tätigkeit als Regional Sales Manager bei Digital Projection, Hersteller von High End-Projektoren und LED Displays. Zuvor war Voss mehr als 15 Jahre als Mitinhaber und Geschäftsführer eines Systemintegrators in Deutschland tätig, der sich auf eine breite Palette vertikaler Märkte wie Rental & Staging, Visitor Attraction, Simulation und andere konzentrierte.

„Wir freuen uns sehr, Andreas an Bord begrüßen zu dürfen, und unser EMEA-Team weiter aufzubauen“, so Marco Bruines, Senior Vice President von INFiLED Europe, in einem Statement zu der Personalie. „Andreas‘ nachgewiesene Erfahrung in der Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen und seine soliden Business Development-Fähigkeiten werden der Schlüssel sein, um neue Möglichkeiten im LED-Markt zu eröffnen und die Präsenz von INFiLED in der DACH-Region auszubauen.“

„Ich bin begeistert, in dieser aufregenden Zeit zu INFiLED zu kommen“, sagt Voss. „INFiLED ist mit einer umfassenden Produktpalette für die von ihr adressierten Märkte ein wichtiger Akteur in der LED-Industrie. Ich möchte dem Team helfen, den Markt in der DACH-Region zu vergrößern und die Wachstumsziele bei Kunden und in weiteren vertikalen Märkten zu erreichen.“

Die Ankündigung folgt den früheren Nachrichten von INFiLEDs Plänen, sein Vertriebs- und Marketingteam und seine Aktivitäten in Europa zu erweitern, einen neuen Showroom zu eröffnen und den technischen Service und die Lagerkapazitäten im Laufe dieses Jahres zu erweitern.