Technologie-Distributor Tech Data besetzt die Position des Managing Directors Deutschland mit Barbara Koch. Sie wird jedoch weiterhin Vice President für den Spezialistenbereich Advanced Solutions DACH bleiben.

Barbara Koch ist seit 2014 im Management-Team der Tech Data verantwortlich für den Bereich Advanced Solutions für Deutschland und Österreich, und seit Mitte 2018 für die gesamte DACH-Region.

Erweitertes Aufgabenfeld für Barbara Koch

In ihrer neuen Funktion als Managing Director Deutschland verantwortet die Managerin zukünftig auch die Endpoint Solutions, die Datech Solutions, die Maverick AV Solutions und die GCC – Global Computing Components – sowie Vertrieb und Marketing in Deutschland. Sie berichtet in ihrer neuen Funktion weiterhin an Michael Dressen, Senior Vice President & Regional Managing Director DACH.

Die Diplom-Informatikerin (FH) begann ihre Karriere 1991 als Account Managerin bei IBM. Anschließend bekleidete sie bei IBM verschiedene Marketing- und Vertriebspositionen, unter anderem als Director Server & Storage Sales. Ab 2011 war sie als Vice President in der IBM Systems Technology Group europa- und weltweit verantwortlich.

Barbara Koch sieht ihre Kernaufgabe darin, die digitale Transformation im Channel und bei Tech Data intern und im Channel voranzutreiben. Sie will Lösungsexpertise auf- sowie Business Automation aufbauen.

Neue Position für Michael Görner

Zudem wechselt Michael Görner in die Position des Vice President Advanced Solutions Deutschland. Er ist bereits seit 1995 bei Tech Data – beziehungsweise vormals der Workstation 2000 GmbH – und verantwortete zuletzt als Business Unit Director die Lösungsbereiche IBM und Dell Technologies.

