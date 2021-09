Die Nordland Systems GmbH ist einer der führenden Systemintegratoren für Digital Signage und IT Services im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Vom Standort in Ahrensburg aus liefert das Unternehmen ganzheitliche Betreuung für Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Seit Januar 2021 ist Nordland Teil der schwedischen Unternehmensgruppe ZetaDisplay und damit aktuell der zweitgrößte europäische Lösungsanbieter. Für kontinuierliches Wachstum sucht Nordland Systems zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Account Manager (m/w/d) – es folgen Auszüge aus der Stellenbeschreibung:

Aufgaben:

Du bist die Schnittstelle zwischen dem Sales- und dem Projektteam und verantwortest eigenständig die nachhaltige Betreuung und Weiterentwicklung unserer Bestandskunden. Du bist idealerweise ein Branchenkenner und verfügst über ein umfassendes Netzwerk im Markt, um Neukunden für uns zu gewinnen.

Was wir erwarten:

• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Account- bzw. Projektmanagement, Vertrieb oder in einer ähnlichen Position, gern mit Branchenkenntnis

• Du verfügst über einen grundlegenden technischen Sachverstand, bist lösungsorientiert und kannst eigenverantwortlich arbeiten

• Du behältst auch in chaotischen Situationen den Überblick, lässt Dich nicht aus der Ruhe bringen und hast immer das Ergebnis im Blick

• Flexibilität, Motivation und Reisebereitschaft

• Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsanalyse und die Entwicklung neuer Vertriebsstrategien sowie das Erreichen der gesetzten Umsatz- und Erfolgsziele

• Sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, runden Dein Profil ab

Was dich erwartet:

• Eine herausfordernde, verantwortungsvolle Tätigkeit in einer innovativen und spannenden Branche

• Facettenreiche Aufgaben in der Zusammenarbeit mit namhaften und internationalen Kunden und Geschäftspartnern

• Flache Hierarchien, Raum für innovative Ideen und kurze Entscheidungswege

• Persönliche und individuelle Wachstumschancen

• Die Arbeit in einem jungen, dynamischen und kollegialen Team

• Eine leistungsorientierte Vergütung und Firmenwagen

Interesse geweckt? Dann sende uns gern deine aussagekräftige Bewerbung via Mail an bewerbung@nordland-gmbh.de, unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Starttermins. Auch Quereinsteiger bekommen bei uns immer eine Chance, sich zu beweisen.