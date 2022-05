Zurück zu den Wurzeln: Anlässlich des 80-jährigen Bestehens lädt die Seiko Epson Corporation in der japanischen Stadt Suwa zu einer Zeitreise ein. In Suwa befindet sich nicht nur die Zentrale des Unternehmens, es befindet sich dort auch noch das ursprüngliche Verwaltungsgebäude des Vorgängerunternehmens Daiwa Kogyo, das 1942 von Hisao Yamazaki gegründet wurde. Hier eröffnete nun das „Epson Museum Suwa“, das einen Einblick in die Firmengeschichte samt historischer Produktionen bietet.

Das Museum besteht aus einer Memorial Hall und einer Monozukuri-Ausstellung. Die Memorial Hall befindet sich im ursprünglichen Verwaltungsgebäude, das kürzlich renoviert wurde. Bis in die 1970er Jahre wurde das Gebäude von Daiwa Kogyo genutzt. Ausgestellt werden historische Meilensteine der Produktion: mechanische Uhren, die erste Quarzuhr der Welt und der elektronische Drucker EP-101, von dem sich der Markenname Epson ableitet.

Der zweite Teil der Ausstellung dreht sich um Monozukuri – das Herstellen von Dingen und das Streben nach stetiger Verbesserung. Die Ausstellung soll Besuchern einen Einblick in die Unternehmensvision bieten, die das Wachstum von Epson vorangetrieben hat. Innovation und Manufaktur sind zentrale Bestandteile dieser Vision. Außerdem gibt die Ausstellung technologische Hintergrundinformationen zu Epson-Produkten.

Zum Jubiläum erstellte das Unternehmen zudem eine Website, die die Philosophie und Geschichte des Unternehmens seit seiner Gründung nachzeichnet.