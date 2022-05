Auf der ISE 2022 in Barcelona führt AVer Europe vier neue Kameras vor, die Videokollaboration an unterschiedlichen Orten ermöglichen. AVer-Produkte kommen unter anderem auf Intensivstationen, in Besprechungsräumen und Klassenzimmern zum Einsatz.

Folgende Kameras werden in Barcelona gezeigt:

Die CAM550 AI-Videokonferenzkamera ist mit zwei Objektiven ausgestattet und eignet sich laut Hersteller für mittelgroße bis große Konferenzräume. Die PTZ-Kamera liefert 24-fachen Gesamtzoom und 4K-Bildqualität. Das zweite Objektiv unterstützt AI-Funktionen wie Dynamic Framing, Smart Gallery und Picture-in-Picture-Modus.

Der M90UHD Visualizer ist eine Kamera mit 4K-UHD-Auflösung und 322-fachem Gesamtzoom. Hiermit soll sie sich besonders für digitalen Unterricht eignen.

Die VB342 Pro Video Bar ist speziell für kleine bis mittlere Räume entwickelt. KI-basierte Technologie und automatisierte Kamerabewegungen sollen das Streamen vereinfachen. Weitere Features sind die Beamforming-Technologie und eine Audio-Fence-Funktion.

Die PTC330UV2 Auto-Tracking-Kamera mit 4K-Auflösung ist mit ihrem 30-fachen optischen Zoom und Auto-Tracking-Funktion für Veranstaltungs-Streaming konzipiert. Die Auto-Tracking-Modi sollen den Arbeitsaufwand bei Übertragungen minimieren.

AVer führt die Produkte in Barcelona am Stand 2H400 vor.