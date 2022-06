Mit Stirling Gude steigt in den USA-Markt ein

Gude, deutscher Hersteller von Power Distribution Units (PDU) und Fernüberwachungssystemen, expandiert in die USA. Das Branchentreffen auf der Infocomm in Las Vegas, die diesen Juni stattfand, nutzte das Unternehmen als Markteinführung. Dort stellte Gude gemeinsam mit seinem neuen Vertriebspartner für Nordamerika aus, Stirling Communications Supply.

Philipp Gude, CSO bei Gude Systems, freut sich seine Stromverteilersysteme endlich auf den nordamerikanischen Markt bringen zu können. Die Gude-Produkte sollen in AV-Umgebungen Sicherheit und Energieeffizienz verbessern sowie die Kosten von Serviceeinsätzen reduzieren. „Wir sind uns sicher, dass unsere Qualitätsprodukte ‘made in Germany’ auch die AV-Experten in den USA überzeugen werden“, sagt Philipp Gude. Mit Stirling Communications Supply habe man einen renommierten und wertschöpfenden Partner gefunden.

Stirling Communications ist Distributor für AV-Produkte in den USA. Im Vertriebsrepertoire sind Unternehmen wie Collaboration-Anbieter Screenbeam und Halterungs-Hersteller Vogel’s. Mit Gude ist jetzt ein neuer Hersteller von Stromversorgungslösungen mit an Board.