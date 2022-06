Die Mediaagentur Group-M Nexus verstärkt ihr neues Programmatic-Advertising-Team mit zwei Führungskräften. Sascha Seidl – zuvor Programmatic Consultant bei Group-M – übernimmt ab sofort die Leitung des Teams. Unterstützt wird er von Mareike Philipp, die bisher bei Publicis Media tätig war.

Group-M Nexus ist Teil des in New York ansässigen Mediaagentur-Netzwerks Group-M. Sascha Seidl wird in seiner neuen Position als Managing Partner alle kampagnenbezogenen Themen der Group-M-Agenturen im Bereich Programmatic verantworten. Der 39-Jährige ist bereits seit drei Jahren Teil des Group-M-Netzwerks. Seine Karriere begann der studierte Diplom-Kaufmann im Bereich Programmatic Sales and Consulting der OMS Vermarktungs GmbH & Co. KG. Sascha Seidl berichtet direkt an Christopher Mohr, Geschäftsführer von Group-M Nexus.

Mareike Philipp wird als Director Programmatic schwerpunktmäßig die Kunden von Mindshare bei allen programmatischen Themen betreuen. Bei Publicis Media, wo sie insgesamt acht Jahre verbrachte, war die 30-Jährige zuletzt als Executive Director Digital Activation tätig.

Nach Angaben des Unternehmens ist Hintergrund dieser neu geschaffenen Position die übergreifende Wachstumsstrategie. Agenturkunden sollen zukünftig insbesondere in schnell wachsenden Bereichen wie Data, Mar-Tech, E-Commerce und Biddable Media ein ausgereiftes Leistungsportfolio bekommen. Sascha Seidl berichtet direkt an Christopher Mohr, Geschäftsführer von Group-M Nexus.