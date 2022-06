Nachdem er der Digital Signage-Branche mehr als 20 Jahre in verschiedenen Rollen diente, wurde Dan Hagen von Signagelive-CEO und -Gründer Jason Cremins als General Manager rekrutiert. Zuvor verantwortete er unter anderem als CEO das Digital Signage-Start-up 10Net Managed Solutions. Für den britischen Anbieter Signagelive verantwortet er jetzt das Geschäft in den USA. Dabei will er dem Unternehmen „eine Portion Selbstbewusstsein und viel Erfahrung“ liefern.

An Signagelive schätzt Dan Hagen nach eigener Aussage die 20 Jahre Entwicklung, die hinter der Software stecken. Entscheidender Faktor sei für ihn auch die Unternehmenskultur gewesen, die Jason Cremins geprägt hat. Der neue General Manager will mit seiner Expertise sowohl in der Branche als auch der Region das Wachstum von Signagelive im US-Markt vorantreiben. Hier habe das Unternehmen mit der wachsenden Nachfrage nach Digital Signage und CMS-Lösungen bisher nicht Schritt gehalten. Der neue General Manager will das ändern: „Ich möchte wirklich ein bisschen mutiger sein und stolz sagen, dass wir eine superstarke Digital Signage-Lösung sind.“