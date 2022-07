LG Business Solutions USA kündigte eine Allianz mit dem Marriott Design Lab an. Während der dreijährigen Zusammenarbeit will man gemeinsam neue Technologien und Lösungen für die Hotelbranche entwickeln und testen. LG sieht die Partnerschaft mit der Hotelkette als Ergebnis seiner zahlreichen TVs verschiedener Serien, die in Marriott-Häusern installiert sind.

„Die Zusammenarbeit mit Marriott bei bahnbrechenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unterstützt die Bemühungen von LG, der Hotelbranche weitere innovative Technologien zur Verfügung zu stellen“, so Richard Lewis, Vice President of Technology and Research, LG Business Solutions USA. „Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere gemeinsame Leidenschaft für Innovation, Kundenservice und Nachhaltigkeit wider, und unser dreijähriges Engagement unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, das Hotel- und Gaststättengewerbe durch neue Technologien neu zu gestalten.“

Die Entwicklungen sollen Kosten senken, den Hotelbetrieb effizienter gestalten und den Gästen bessere Experiences bieten. Es ist davon auszugehen, dass TVs und Displays eine große Rolle spielen werden, doch sollen auch andere Technologiesparten von LG miteinbezogen werden.

„LG ist ein langjähriger strategischer Partner von Marriott International und ein globaler Innovator im Technologiebereich“, sagte Jeff Voris, Senior Vice President, Global Design Strategies, Marriott International. „Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit LG auszubauen, um Wege zu finden, wie wir Gästen, Mitarbeitern, Hotelbesitzern und Franchisenehmern ein besseres Erlebnis bieten können.“