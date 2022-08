Marken, Unternehmen und Integratoren streben eine immer größere Verschmelzung von realen und virtuellen Experiences an. Dies gelang nun dem Fußballclub VFL Bochum in einer besonderen, wenn auch ungewollten Weise. Wie die Bild-Zeitung berichtete, rückte ein Löschzug der Bochumer Feuerwehr aus, da auf einem der kürzlich installierten LED-Walls anlässlich eines privaten Events ein großes Feuer zu sehen war. Passanten verwechselten die virtuellen Flammen mit einem echten Feuer und riefen die 112 an. Bild zitierte den VFL-Bochum-Sprecher Jens Fricke: „Wegen der guten Bildqualität hat wohl jemand den falschen Schluss gezogen.“

Das Boulevardblatt fügte noch hinzu, dass die verantwortlichen Techniker keinen „besseren Beweis für die Schärfe der Darstellung“. Ein immersives Erlebnis der etwas anderen Art.