Das IT-Systemhaus Cancom veranstaltet im Oktober und November die Event-Reihe „Future Stores“ in drei verschiedenen deutschen Städten. Besucher sollen hier Einblicke in die Zukunft der Retail-Branche erhalten, vor allem was die Rolle von Digital Signage anbelangt. Steffen Ludwig, Project Manager/ Senior Service Coordinator von Cancom, wird die Veranstaltungen in Köln, München und Hamburg eröffnen. Danach werden Branchenexperten anhand von Use Cases Lösungsansätze für zukunftsfähigen Einzelhandel aufzeigen. Florian Rotberg von invidis beispielsweise wird an allen drei Tagen Digital Signage-Leutturm-Projekte aus der ganzen Welt vorstellen. Retailer haben anschließend die Möglichkeit, mit großen Anbietern die passenden Produkte für ihre Szenarien zu ermitteln.