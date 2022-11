In modernen Kontrollräumen kommen immer mehr visuelle Live-Informationen und Datenströme zusammen. Die Bediener müssen mit einer Vielzahl von Systemen zusammenarbeiten, in denen sie in Echtzeit agieren und reagieren können. Wenn jedoch Entscheidungen innerhalb von Sekunden getroffen werden müssen, benötigen die Bediener manchmal einen zweiten Blick für eine nachträgliche Überprüfung. Vuwall, Anbieter von Videowand-Steuerungssystemen und Visualisierungslösungen, hat daher eine Kooperation mit Skysoft-ATM angekündigt, einem Lösungsanbieter für Flugverkehrsmanagement und Kontrollräume. Das Ziel: den Kontrollraumbetrieb mit einer umfassenden und integrierten Videowandlösung zu verbessern.

Daher ist nun die Aufzeichnungs- und Wiedergabelösung von Skysoft mit der TRX Centralized Video Wall Management Platform von Vuwall kompatibel. Die integrierte Lösung ermöglicht den Betreibern von Control Rooms eine vollständige Verwaltung und Steuerung der Videowand sowie die Aufzeichnung und Wiedergabe für die Nachbearbeitung und Analyse von Vorfällen.

Aufzeichnung in jeder Größe

„In Flugverkehrsmanagement- und Kontrollraumüberwachungsumgebungen haben Live-Daten und -Visualisierungen oberste Priorität, aber es besteht auch die dringende Notwendigkeit, diese Informationen überprüfen zu können“, sagt Gregor Erler, Business Development bei SkySoft-ATM. „Die Lösungen von Skysoft ermöglichen es den Betreibern, Video-, Audio- und Datendateien nachträglich wiederzugeben und zu analysieren. Mit dieser Partnerschaft können sie dies nun auch für ganze Videowände tun. Dies ist eine aufregende und wichtige Entwicklung in der Branche.“

Die Software von SkySoft ermöglicht es Unternehmen, den Inhalt einer Videowand beliebiger Größe aufzuzeichnen.

Für Spurensicherung und Trainings

„Vuwall arbeitet kontinuierlich an der Innovation dessen, was es bedeutet, ein ‚umfassender‘ Anbieter von Visualisierungslösungen zu sein“, erklärt Maryse Montagne, Executive VP, Strategic Alliances bei Vuwall. „Mit den umfangreichen Aufzeichnungs- und Wiedergabemöglichkeiten von Skysoft in Kombination mit TRX haben die Bediener die Informationen, die sie brauchen, wann immer sie sie brauchen und genau so, wie sie sie brauchen, um schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen.“

Die Skysoft-Software bietet eine verschlüsselte Speicherung von Video- und Audiodaten mit Exportfunktionen sowie die Integration von Video- und Audioquellen von Drittanbietern. Zudem soll sie über eine intuitive, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche für die Wiedergabe verfügen. Die Wiedergabe ist innerhalb von 60 Sekunden verfügbar, ohne die laufende Aufzeichnung zu unterbrechen. Typische Anwendungsbereiche sind die Spurensicherung bei Vorfällen, die Überprüfung von Schulungen und Simulationen sowie die Analyse und Verbesserung von Prozessen.

Die integrierte Lösung ist für unternehmenskritische Betriebszentren (NOC, SOC, EOC) in den Bereichen Regierung und Verteidigung, öffentliche Sicherheit, Cybersicherheit, Transport, Energie und Versorgungsunternehmen konzipiert.