Spinetix wird in der Schweiz ab sofort vom Digital Signage-Distributor Media Solutions vertrieben. Im Rahmen der neuen Kooperation bietet Media Solutions das komplette Spinetix-Portfolio an – von den HMP-Mediaplayern, dem DSOS-Betriebssystem, der Spinetix Arya-Cloud, der DS-Software Elementi mit ihren mehr als 250 Widgets bis hin zu einer Reihe von professionellen Dienstleistungen.

Die Ernennung von Media Solutions zum Schweizer Distributor unterstützt die neue Strategie von SpinetiX, die mit dem cloudbasierten ARYA-Angebot eingeleitet wurde: Seit der Markteinführung vor zwei Jahren hat Arya laut Spinetix eine zunehmende Dynamik und Kundennachfrage erfahren, die eine verstärkte lokale Präsenz mit zusätzlichen Ressourcen erfordert.

„Media Solutions ist ein fokussierter und gut etablierter Distributor für Digital Signage Hard- und Software, der dank seiner Expertise, seines Engagements und seines Einsatzes in dieser Kategorie einen hervorragenden Ruf in der Schweizer Digital Signage-Branche genießt“, erklärt Francesco Ziliani, CEO von Spinetix. „Die solide Erfolgsbilanz, die Leidenschaft und die Dynamik von Media Solutions in Kombination mit der technologischen Expertise von Spinetix bilden die ideale Partnerschaft, um einen wachsenden und sich wandelnden Digital Signage-Markt zu adressieren, der von Cloud-basierten Lösungen und Dienstleistungen angetrieben wird.“

Ramon Rütimann, CEO von Media Solutions, erläutert: „Unsere Zusammenarbeit mit SpinetiX beruht auf dem umfassenden Bekenntnis unseres Unternehmens zur Distribution von Digital Signage Hard- und Software auf dem Schweizer Markt. SpinetiX hat großen Erfolg mit der Bereitstellung einer kompletten Digital Signage-Lösung, die für das Ökosystem von ProAV- und IT-Händlern sowie -Integratoren entwickelt wurde. Die indirekte Geschäfts-DNA von Spinetix passt perfekt zu unserer Unternehmensmission, die darin besteht, die Schweizer Integratoren mit langjähriger Projekterfahrung, technischem Fachwissen und professionellen Distributionsprozessen bestmöglich bei Ihren Digital Signage Projekten zu unterstützen.“

Mit Spinetix werde eine Lücke im Sortiment geschlossen, führt der CEO weiter aus.