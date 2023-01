2022 war ein Jahr der Normalisierung des Arbeits- und Privatlebens, aber auch ein Jahr der Herausforderungen für die Gesellschaft und den Markt. Sind die Entwicklungen hin zu mehr Home Office und hybriden Arbeitsmodellen aus der Coronazeit geblieben, so kommt nun ein immer härter werdender Wettbewerb um Mitarbeitende auf Unternehmen zu. Damit wächst auch der Druck, sich neuen Arbeitsmodellen und der entsprechenden Ausstattung der mobilen Arbeitsplätze zu stellen. Gleichzeitig wächst weiterhin das Bewusstsein der Bevölkerung für den Klimawandel, eine nachhaltige Lebensweise und ressourcenschonende Produkte. Diese Entwicklungen haben auch Auswirkungen auf den Display-Markt.

Green Signage: Mehr als nur ein Trend

Klimaschutz bedeutet für den Digital-Signage-Markt, Produkte zu schaffen, die einen möglichst geringen Stromverbrauch haben und ressourcenschonend gefertigt werden. Diese Initiativen sind Teil der globalen Umweltstrategie, die Samsung im September 2022 vorgestellt hat. In dieser legt unser Unternehmen fest, in welcher Form es sich an den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels beteiligen will.

Wir von Samsung verpflichten uns unter anderem dazu, unsere CO2-Emissionen unternehmensweit auf netto-null zu senken, mehr erneuerbare Energien zu nutzen sowie in neue Technologien und Forschung zu investieren, um energieeffiziente Produkte zu entwickeln. Mit Blick auf die Herstellung gehört dazu auch die Optimierung des Wasserverbrauchs sowie die Entwicklung von neuen Technologien zur CO2-Abscheidung und -Nutzung.

Als Teil unserer „Together for Tomorrow“-Vision kommen in unseren Desktop-Monitoren und Digital-Signage-Lösungen auch recycelte Materialien zum Einsatz . In Teilen der Display-Rückabdeckung nutzt Samsung recycelte Kunststoffe, um die Ressourceneffizienz zu erhöhen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Außerdem setzen wir auf Verpackungen mit recycelten Materialien. Diesen Weg möchten wir – gemeinsam mit zusätzlichen Initiativen – weiter verfolgen und unsere Bemühungen weiter verstärken.

New Work 2023: Schule und Arbeit von überall

New Work und die Digitalisierung der Schulen sind in aller Munde. Doch wie sieht das in der Umsetzung aus? Damit hybrides Arbeiten zum Erfolgsmodell wird, ist eine moderne und auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden abgestimmte IT-Ausstattung eine Grundvoraussetzung. Und hier besteht auf Unternehmensseite noch Nachholbedarf, wie eine von Samsung beauftragte paneuropäische Studie zeigt. Denn die Mehrheit der Befragten (83 Prozent) gab an, dass sie von ihren Arbeitgebern keine technischen Lösungen an die Hand bekommen haben, die ihnen das hybride Arbeiten erleichtern.

Samsung hat sich zum Ziel gesetzt, genau für diese Ausstattungsproblematiken ganzheitliche Lösungen zu schaffen. So bietet beispielsweise die Office Monitor Serie Samsung S4 eine bereits fest eingebaute 2-Megapixel Webcam-Mikrofon-Kombination am oberen Bildschirmrand und integrierte Stereo-Lautsprecher. Somit stellen digitale Meeting-Marathons keine Hürde mehr da.

Zwar ist Home Office mittlerweile für viele zum Alltag geworden, das klassische Büro ist als Begegnungsort jedoch wichtiger denn je. Der Meetingraum erhält so eine neue Bedeutung und wird dank zeitgemäßer Ausstattung heute zur Kommunikationszentrale für virtuelle Konferenzen. Mit unserem einfach zu installierenden und intuitiv bedienbaren QXB-Lineup haben wir von 32 bis 98 Zoll und mit bis zu 750 Nits hochwertige Lösungen für nahezu alle Anforderungen.

Für besonders beeindruckende visuelle Eindrücke bietet Samsungs The Wall – entweder in der frei skalierbaren IWA/IWB-Serie oder der All-in-One Version in 110 oder 146 Zoll – alle Möglichkeiten als moderne LED-Signage-Lösung. Wir sind stolz darauf, The Wall seit Oktober 2022 in Europa zu produzieren und somit neben verkürzten Vorlaufzeiten auch die Logistik deutlich effizienter gestalten und auch hier einen Beitrag zum Thema Green Signage leisten zu können.

Doch auch Bildungseinrichtungen verändern sich. Kommunikation und Kollaboration der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte stehen im Fokus eines zeitgemäßen Bildungsansatzes und können durch die entsprechende technische Ausstattung unterstützt werden. Mit dem interaktiven Flip Pro haben wir eine digitale Tafel auf den Markt gebracht, die kollaboratives Lernen von 55 bis 85 Zoll Format möglich macht.

Ausblick auf 2023

Der Monitor-Markt entwickelt sich auch im neuen Jahr stetig weiter. Dabei halten sich absehbare Trends: Die Monitore der Zukunft müssen smart und hochauflösend sein. Mit dem Samsung Display-Portfolio für 2023 können sich Unternehmen, wie private Nutzer*innen, auf diese Qualitäten freuen. Unsere neuen Modelle der Odyssey-, Viewfinity- und Smart-Monitor-Reihen setzen auf eine hochwertige Bildqualität und eine Reihe smarter Funktionen für alle Gamer*innen, im Home Office Arbeitenden sowie Film- und Serien-Fans.