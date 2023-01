Stefan Hanika und Patrick Heine haben zum 01.01.2023 die Geschäftsführung des deutschen Instore-Radio-Vermarkters Magma Media in Augsburg übernommen. Sie lösen Dietmar Otto und Florian König ab, die als Geschäftsführer der beiden Muttergesellschaften Radio P.O.S. und echion Corporate Communication weiterhin mit der Magma Media verbunden sind.

Stefan Hanika stieg 2008 zum Abschluss seines BWL-Studiums als Diplomand bei Magma Media ein und leitete war zuletzt als Head of Sales tätig. Patrick Heine ist seit 2021 als CFO in der Unternehmensgruppe dabei. Neben einem Masterabschluss in BWL verfügt er über zehn Jahre Berufserfahrung in der Medien-Branche.

„Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die spannende Aufgabe, die vor mir liegt“, erklärt Stefan Hanika. „Mein Ziel ist es, meine Erfahrung aus 15 Jahren im operativen Geschäft zu nutzen, um uns als Deutschlands Instore-Medien-Vermarkter Nummer 1 mit mehr als 10.000 Standorten strategisch für die Zukunft aufzustellen.

Patrick Heine ergänzt: „Unser gemeinsamer Fokus wird unter anderem darauf liegen, noch mehr Werbungtreibende von der Attraktivität und immensen Reichweite unserer Instore-Radio-Plattform im deutschen Einzelhandel zu begeistern.“

Gegründet wurde Magma Media 2006. Heute ist das Joint Venture laut eigenen Angaben mit mehr als 10.000 Standorten im Einzelhandel Deutschlands größter Vermarkter für Instore-Radio-Werbung. Auch Europaweit ist das Unternehmen als Instore-Medien-Vermarkter tätig.