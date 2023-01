Wer kennt sie nicht: die schwarzen Bretter in Hauseingängen, an denen Zettel über die richtige Mülltrennung, die nächste Heizungsablesung oder die eventuell ein bisschen lautere Party informieren.

Diese Bastion der analogen Zettel gerät nun ins Wanken: Immer mehr Wohnungsbaugesellschaften setzen auf digitale Informationssysteme. In diesem Bereich ist unter anderem das Unternehmen Gekartel aktiv (invidis berichtete).

Doch auch andere Anbieter sind in diesem Bereich tätig – und vermelden Erfolge: Wie die Telecolumbus-Tochter Pyur Business berichtet, ist die Nachfrage an ihren Smart Infoscreens stark angestiegen. So stark, dass das Unternehmen nun ihre Rollout-Kapazität von 50 auf 75 in der Woche erhöht hat. Insgesamt hat das Telekommunikationsunternehmen bereits rund 3.800 Stück ihrer Smart Infoscreens installiert – davon circa 2.600 im Mehrfamilienhäusern.

Das Kerngeschäft hilft

Hierbei profitiert Pyur Business von seinem Kerngeschäft: Das Unternehmen bietet Telekommunikationslösungen an, unter anderem mit einem eigenen Glasfasernetzwerk. Somit hat Pyur Business bei digitalisierungswilligen Unternehmen bereits einen Fuß in der Tür und kann umfassende Services anbieten.

Ein Digital Signage-System bietet für die Wohnungswirtschaft, Eigentümer und Bewohner viele Vorteile: Wichtige Informationen können schnell, aktuell und zuverlässig verbreitet werden. Zudem lassen sich weitere Informationen wie Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs, Wetterberichte oder Apothekennotdienste einbinden.

Die Smart Infoscreens werden von der Pyur-Tochter HL Komm angeboten und gewartet.

Elektronische Geräte in Flucht- und Rettungswegen – zu denen auch ein Treppenhaus zählt – müssen hohe Anforderungen im Bereich Brandschutz erfüllen. Laut dem Unternehmen verfügen die Screens über ein zertifiziertes Brandschutzgehäuse, das sie für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen qualifiziere. Nach invidis-Verständnis sind sie nicht mit geräteintegriertem Brandschutz ausgestattet. Das Gehäuse selbst verhindert den Austritt von Brandrauch und widersteht zudem einer Beflammung von außen.

Fest steht: Digital Signage in Hauseingängen bietet alleine von der Masse her ein enormes Potenzial. Die ersten Aufträge, die öffentlich werden, hören sich noch nicht nach viel an. Pyur Business beispielsweise berichtet von einem Projekt mit der Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin mit 250 Screens, das bis Mai 2023 abgeschlossen sein soll. Sollte sich aber die digitale Infotafel in Treppenhäusern durchsetzen, wäre das ein riesiger Markt.