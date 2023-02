In Großbritannien und Nordamerika ist der Faschingsdienstag auch als „Pancake Day“ bekannt. Dieses Jahr lag er auf dem 21. Februar, traditionell werden an diesem Tag auch Pfannkuchen gegessen.

Die Londoner Verkehrsgesellschaft Southeastern Railway feierte diesen Tag mit einem Augenzwinkern – und zeigte, dass zeitspezifisch relevanter Content eine große Wirkung haben kann. Dafür wurde auf allen (Analog-)LED-Anzeigen im gesamten Streckennetz die Haltestelle „London St Pancras“ in „London St Pancake“ – also „Sankt Pfannkuchen“ – umbenannt. Zudem wünschte die Gesellschaft per Durchsage allen Fahrgästen einen „Flipping Great Day“ – ein Wortspiel, das sowohl einen sehr großartigen Tag meinen kann als auch auf das Wenden eines Pfannkuchens anspielt.

Die Aktion sorgte für viel Aufmerksamkeit, auch in den sozialen Medien. Die meisten fanden den Gag großartig. Es gab aber auch kritische Stimmen. Ein Linkedin-Nutzer wertete die Aktion als Martketing-Idee, die sich im Brainstorming fabelhaft anhöre, aber in der Umsetzung nicht funktioniere.