Durch alle Bereiche der Content Creation zieht sich gerade die Debatte um die Auswirkungen von Generative AI. Die Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz beim Kreieren von Texten und Bildern, auch im Digital Signage-Bereich, haben könnte, sind enorm. Unternehmen wie Intuiface beschäftigen sich schon mit den Potenzialen.

Auch die hochwertige Bilderproduktion in der Fotografie beeinflussen die neuen Technologien. Das zeigt zum Beispiel ein neuer Wettbewerb: Das Fotoforum ruft zum ersten KI-Fotowettbewerb auf. Zum KI-Photo-Award (KIPA) 2023 können fotorealistische Bilder eingereicht werden, die mithilfe von KI-basierten Computerprogrammen generiert wurden.

„Der KI-Fotowettbewerb soll das Potenzial KI-gestützt erstellter Bilder sichtbar machen, den aktuellen Entwicklungsstand dieser Technologie dokumentieren und zur Diskussion darüber anregen“, sagt Fotoforum-Gründer Martin Breutmann.

„Künstliche Intelligenz beschäftigt viele Fotografinnen und Fotografen intensiv, denn sie könnte ihr Medium und ihre Arbeit ebenso grundlegend verändern, wie es die Digitalisierung und das Internet bereits getan haben”, sagt Christian Beck, Leiter des KI-Fotowettbewerbs. Der KI-Photo-Award 2023 ist mit Geldpreisen in Höhe von 3.000 Euro dotiert.

Drei Kategorien beim KIPA

Einreichungen sind in drei Kategorien möglich. In der Kategorie „Art“ ist die Fähigkeit zum KI-basierten künstlerischen Ausdruck in der Fotografie gefordert. Die Kategorie „Is it real?“ fragt nach dem Grad der Perfektion, in der KI eine Wirklichkeit fotorealistisch abbilden oder auch suggerieren kann. Für die Kategorie „Three Words“ sind drei Begriffe – sogenannte „Prompts“ – vorgegeben, die beliebig ergänzt und damit auch interpretiert werden dürfen.

Das Siegerbild jeder Kategorie ist mit jeweils 1.000 Euro dotiert.

Die Jury wird vom Veranstalter, dem Fotoforum-Verlag in Münster, berufen. Die Namen der Jurymitglieder werden im April 2023 bekannt gegeben.

Alle prämierten und ausgezeichneten Arbeiten werden in einer Ausstellung und online präsentiert. Passend dazu erscheint eine Publikation in der Edition Bildperlen, welche die besten Aufnahmen vereint. Die Preisverleihung findet im zweiten Quartal 2023 im Rahmen der Ausstellungseröffnung statt.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2023. Die Teilnahme steht Profis und Amateuren und Nachwuchstalenten offen.

Mehr Informationen erhalten Sie auf der Website des KI-Photo-Awards.