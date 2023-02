Brightsign ernennt Misty Chalk zur Vice President of Sales Americas, wie invidis-Contentpartner Sixteen-Nine berichtete. Damit löst sie Frank Pisano ab, der Brightsign im Januar verließ und als CEO zu Bluefin International wechselte. Bluefin ist ein Hersteller von maßgefertigten Displays, der Brightsign-Player in viele seiner rahmenlosen Thekendisplays integriert. Nach Frank Pisanos Abtreten beförderte Brightsign auch Tim Valley zum Director of Commercial Sales.

Misty Chalk kam 2018 zu Brightsign, um den Vertrieb für Bundesbehörden in der mittelatlantischen Region zu leiten. Zuletzt war sie als Director of US Sales & Federal tätig. „Mistys Enthusiasmus und Hartnäckigkeit haben ihr bei Brightsign seit ihrem Eintritt vor fünf Jahren gute Dienste geleistet“, sagt Brightsign-CEO Jeff Hastings. Misty Chalk selbst sagt: „Frank hat ein großartiges Beispiel dafür gegeben, was es braucht, um ein leistungsstarkes Vertriebsteam zu leiten. Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr darauf, die Fackel weiterzutragen.“

Brightsign setzt für weiteres Wachstum auf die Serie 5 seiner Mediaplayer, die der Anbieter derzeit ausbaut. Auf der ISE hatte Brightsign bereits den XC5 und den XD5 vorgestellt. Weitere sollen im Laufe des Jahres dazukommen.