Die Agenturgruppe Pilot beruft Stefan Zarnic zum Geschäftsführer von Pilot Berlin. Zarnic ist bereits seit 2022 als freier Berater für Pilot Berlin im Einsatz und hat in den vergangenen Monaten mit Geschäftsführer Thomas Nowack eine Strategie für den Ausbau des Standorts an der Spree entwickelt und den Einstieg in die Geschäftsführung gemeinsam vorbereitet.

Nachdem Thomas Nowack vor kurzem völlig unerwartet verstorben ist, wird Stefan Zarnic nun die alleinige Führung von Pilot Berlin übernehmen. Ziel ist es, den Standort weiter auszubauen, und stärker als einen zentralen Ort der Begegnung und Inspiration in und für Berlin zu etablieren.

Stefan Zarnic blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im digitalen Media-Business zurück – seit 2021 als Berater und Interims-Manager auf C-Level im Bereich Digital Media. Zuvor war der 53-Jährige als Co-Geschäftsführer und Chief Strategy Officer bei Factor Eleven tätig, wo er unter anderem die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie dessen Partnerportfolio verantwortete. Davor baute Stefan Zarnic als Geschäftsführer des Burda-Vermarkters BCN die digitale Premiumvermarktung und das Programmatic Advertising für das Medienunternehmen auf.

Eine weitere berufliche Station Zarnics war Interactive Media, wo er als Vice President unter anderem für Programmatic, Daten und Publisher verantwortlich war. Zudem hat Stefan Zarnic unter anderem im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) als Vorsitzender der entsprechenden Fokusgruppe über viele Jahre die Entwicklung von Programmatic Advertising in Deutschland geprägt.

„Die Aufgabe, Pilot Berlin in die Zukunft zu führen, ist eine hochspannende und schöne Herausforderung, auf die ich mich unglaublich freue. Auch wenn ich diesen Weg mit Thomas zusammen gehen wollte, so bleibt unsere gemeinsame Idee von Pilot Berlin ein elementarer Teil der weiteren Entwicklung des Standorts“, kommentiert Stefan Zarnic seine Berufung. „Das Team von Pilot Berlin durfte ich bereits in den vergangenen Monaten intensiv kennenlernen und weiß, dass hier enorm viel Expertise gebündelt ist und wir mit der richtigen Mischung aus langjährigen Kolleg*innen und neuen Mitarbeiter*innen sehr gut aufgestellt sind. Insofern blicke ich trotz der Trauer um einen sehr geschätzten Kollegen positiv in die Zukunft und freue mich, den bereits eingeschlagenen Weg nun umso konsequenter fortzuschreiten.“

„Pilot Berlin hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark entwickelt und Stefan und Thomas haben in den letzten Monaten gemeinsam mit dem Team eine starke Aufstellung vorangetrieben und die weitere Strategie klar definiert und vorbereitet. Auch wenn uns die Trauer um Thomas noch lange bewegen wird, macht es mich gleichzeitig sehr zuversichtlich, zu wissen, dass Stefan und das Team in Berlin zusammen mit der gesamten Pilot-Gruppe den vorbereiteten Weg in enger Gemeinschaft und mit besonderer Energie gehen und viel für unsere Kunden bewegen werden“, sagt Kristian Meinken, Geschäftsführer der Pilot-Agenturgruppe.