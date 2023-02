Für den modernen Workspace hat Purelink, Hersteller von ProAV-Peripheriesystmen, zwei neue Produktserien im Portfolio: Vuelogic und Mediahub 2.

Mediahub 2 für die Connection

Bei Mediahub 2 handelt es sich um ein flexibles Desk- und Connection-Panel-Konzept, das sich auch in hochwertige Interieure gut integrieren lässt. Sei eignet sich unter anderem für Workspaces, Meetingräume, Klassenzimmer.

Das System besteht aus einem Aluminiumgehäuse, das als 5-Slot-, 7-Slot- und 10-Slot-Variante erhältlich ist. Es sind fünf verschiedene Varianten verfügbar: Free Standing, On Table, In-Table, Under Desk und als Wall Mount. Das Gehäuse lässt sich durch den Einsatz von Plug-in-Modulen, darunter Docking- und Stromversorgungsmodule, sowie einer umfassenden AV-Kabelauswahl mit allen gängigen Anschluss- und Verbindungstypen, anpassen.

Das „Individual Connection System“ – kurz ICS – ist das Herzstück der Serie. Dabei handelt es sich um eine werkzeuglose Cable-to-Cover-Stecktechnik, die eine stabile Befestigung bietet und in wenigen Sekunden montiert werden kann. Mit der ICS-Montagetechnik können verschiedene AV-spezifische Schnittstellen geschaffen werden, indem aus einem umfassenden Angebot an Kabeln wie HDMI, DisplayPort, USB-A, USB-B, USB-C, Ethernet, VGA und Audio, passenden Modulabdeckungen sowie ausziehbaren Kabelabdeckungen für Direktverbindungen ausgewählt wird. Mit einer Auswahl an vorkonfigurierten Einheiten soll das System sofort einsatzbereit sein.

Vuelogic für Conference und Collaboration

Die Lösungen der Vuelogic-Serie umfassen alle Aspekte von Konferenz- und Kollaborationsanforderungen: Laptop-Ständer, multifunktionale Docking-Stationen und UCC-Produkte. Die Serie wurde entwickelt, die Anforderungen von Home-Offices, Huddle Spaces, kleinen Besprechungsräumen und großen Konferenzräumen zu erfüllen.

Highlight der Serie ist laut Purelink das VL-VB300. Es umfasst einen ProAV-Media Switcher mit Wireless-Streaming-Funktionen, eine integrierte Videobar mit einer intelligenten 4K-Kamera, ein 4-MEMS-Mikrofon-Array sowie Stereolautsprecher.

Die VL-DS100 ist eine 7-in-1-Docking-Station, die in einen Laptop beziehungsweise Tablet-Ständer mit ausziehbaren Ständerarmen integriert ist. Sie schafft Auflösungen von bis zu 8K, ist ausgestattet mit einem 10GBPS-USB-C-Eingang, 100-Watt-Stromversorgung, zwei 5GBPS-Geräteanschlüssen und Gigabit-Ethernet. Die 10-in-1-USB-C-Docking-Station VL-SD200 mit integriertem Speakerphone eignet sich für Telefonate im Home Office und in Huddle Rooms: Im Gegensatz zu den meisten Docking-Stationen verfügt die SD200 über einen integrierten 5-Watt-Lautsprecher, ein Vierfach-Mikrofon-Array, einen 4K-Dual Screen Output, drei 10-GBPS-Geräteanschlüsse, Gigabit Ethernet und eine 100-Watt-Stromversorgung. Die Vuelogic-Produktserie wird durch eine Familie von vier USB-C-Docking-Stationen vervollständigt, die jeweils über Funktionen wie Quad-Screen-Ausgang und Displaylink-Kompatibilität verfügen.