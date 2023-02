Die EU deckelte zum 1. März den Stromverbrauch jetzt auch für 8K-TVs im Privatgebrauch. Währenddessen wollen TV-Hersteller 8K zum neuen Standard im Wohnzimmer machen. Bisher ist 8K im Privathaushalt noch etwas für Liebhaber, denn 8K-Medieninhalte sind immer noch rar. Das wollen Samsung und Co jedoch ändern und investieren mit der 8K Association in die Erweiterung des 8K-Content-Ökosystems.

8K-Premiere auf Amazon Prime

Zur 8K Association gehören Samsung auch die größten chinesischen Lieferanten von LCD und LED: BOE und AUO. Nicht nur Technologiehersteller, auch Amazon Prime Video und die Imax Corporation, Google und Intel sowie 26 weitere Unternehmen und Organisationen – sie alle wollen das 8K-Ökosystem förden und propagieren. Amazon Prime Video testete die Umsetzung in 8K vergangenes Jahr gemeinsam mit Samsung: der Teaser Trailer zur Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ machte die 8K-Premiere auf der Streaming-Plattform. Derzeit testen die Mitglieder, welche Inhalte von einer 8K-Produktion profitieren und welche Vorgaben 8K-Wiedergabegeräte erfüllen müssen.

Die volle Immersion nur mit 8K

Das schlagende Argument für 8K, das die Association anführt, kommt von einer Studie, die ein gewisser Kenichiro Masaoka durchführte. Als Display-Wissenschaftler des japanischen Broadcast-Unternehmens NHK sollte er herausfinden, welche Auflösung nötig sei, dass Zuschauer komplett in ein Video eintauchen – die volle Immersion. Das Ergebnis, zu dem Kenichiro Masaoka kam: Nur ab einer Auflösung von 8K können sie nicht mehr zwischen Realität und Bild unterscheiden. HDR, Farben und Helligkeit sind weitere Faktoren für gute Bildqualität, aber ohne 8K sind realitätstreue Bilder nicht möglich, wie die 8K Association anführt.

Aus dem EU-Wohnzimmer verbannt

8K ist also mehr als eine natürliche Erweiterung von 4K und hat seine Berechtigung. Bisher finden 8K-Videowände und -Projektionen im Unterhaltungsbereich meist nur in immersiven Kunstprojekten Einsatz, wo der Inhalt extra für das Medium produziert ist. Vom Wohnzimmer-Standard sind 8K-Geräte noch weit entfernt. Dass ein Umstieg von 4K auf 8K mit dem aktuellen Technologiestandard einen gewaltig höheren Energieverbrauch bedeutet, steht fest: 8K-Displays benötigen mehr als doppelt so viel Strom (190 Watt vs 83 Watt). Laut EU-Verordnung liegt der aktuelle Grenzwert bei 90 Watt, was bedeutet, dass Hersteller ihre Geräte mit stromsparenden Voreinstellungen liefern müssen.

