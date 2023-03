Schon fast als Digital Signage-Traditionsunternehmen lässt sich Deneva bezeichnen. Anders als viele regionale Software-Anbieter ist Deneva kein Produkt des Digital Signage-Booms der vergangenen paar Jahre. Die Plattform wurde als Digital Signage-CMS vom spanischen Unternehmen Icon Multimedia gegründet, das dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Mittlerweile betreibt das Unternehmen 40.000 aktive Touchpoints weltweit, unter anderem in Europa und Lateinamerika.

Verschiedene Kunden, verschiedene Lösungen

Bei der Verbreitung seiner CMS-Software setzt Icon Multimedia auf seine Integratoren, mit denen der Anbieter dann spezifische Lösungen für den jeweiligen Endnutzer erstellt. Ein Fokus liegt auch auf dem fortwährenden Kundensupport und Wartungsservice. Um sein Netzwerk an Integratoren auch in anderen Regionen auszubauen, war Deneva dieses Jahr erstmals mit einem eigenen Stand auf der ISE.

Experte für Bahnhof-Signage

Die Endnutzer der Deneva-Plattform sind Unternehmen unterschiedlicher Sektoren und Größen. Einer der Großkunden ist beispielsweise das spanische Verkehrsunternehmen Adif, das die Staatsbahn Renfe betreibt. An spanischen Bahnhöfen laufen mehr als 1.100 Fahrgastinfo-Anzeigen auf Deneva. Zugriff auf diese Touchpoints hat auch das Staatssekretariat für Sicherheit. Über die Screens im Deneva-Netz kann die Behörde Warnmeldungen oder Suchanzeigen über vermisste Personen schalten.

Zweiter Standort in Mexiko

Bahnhöfe sind eines von Denevas Spezialgebieten: Neben der spanischen Bahn setzten auch Betreiber in Chile, Mexiko und Kolumbien auf die Digital Signage-Plattform. Daneben gehört nach Angaben des Unternehmens auch ein globales Modeunternehmen zu den Kunden. Im internationalen Vergleich gehört Deneva mit weniger als 100.000 aktiven Lizenzen zu den kleineren regionalen ISVs. Mit seinem internationalen Geschäft unterscheidet sich Deneva von seinen Wettbewerbern in dieser Größenordnung. Seit 2019 befinden sich zwei der 67 Mitarbeiter in Mexiko. Insgesamt ist das Unternehmen mit seiner Software in rund 100 verschiedenen Ländern präsent.