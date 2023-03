Ulrich Ermel wird Geschäftsführer der Fortec-Tocher Distec, Hersteller von LCD-Lösungen mit Sitz in Germering bei München. Ulrich Ermel folg damit auf Bernhard Staller, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Ulrich Ermel war bis zuletzt Vice President Sales bei Conrad Electronic. Als studierter Elektrotechniker sowie Diplomingenieur kennt sich daher in den Bereichen Stromversorgungen und Embedded-Systeme aus. Laut Distec bringt er ein breites Kompetenzspektrum mit – von der Distribution über die Produktion bis hin zur Entwicklung von Komplettlösungen.

Matthias Keller ist weiterhin in der Geschäftsführung tätig, so dass Distec nach wie vor in einer Doppelspitze geleitet wird.