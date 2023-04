Auf der ISE 2023 erregte PPDS Aufsehen mit dem ersten Modell der Philips Tableaux-Serie, einem vollfarbigen E-Paper, das einen neuen Anwendungsfall im Digital Signage-Umfeld etablieren soll – Beschilderung, bei denen ein seltener Motivwechsel einem äußerst geringen Stromverbrauch gegenübersteht.

Auf der Messe wurden die Inhalte noch per USB auf die E-Papers übertragen. Nun kündigte der Software-Entwickler Telelogos an, in enger Zusammenarbeit mit PPDS die erste Remote-Device- und Content-Management-Lösung für die Tableaux-Range anzubieten. Damit ist Telelogos der erste ISV, der eine derartige Lösung für das Tableaux anbietet.

Die Software von Telelogos ermöglicht eine einfache Fernverwaltung der Displays, einschließlich der Änderung von Inhalten. Telelogos nutzt dabei die Leistung des Android-SoCs in den Philips Tableaux-Displays.

Intelligente Aktivierung

Eine Software-Lösung für E-Paper muss berücksichtigen, dass diese teilweise komplett vom Strom getrennt sind und, wenn sie nicht mit neuen Inhalten versorgt werden, in eine Art Schlafmodus übergehen. „Ein E-Paper ist in seiner Funktion überhaupt nicht mit einem klassischen Display zu vergleichen“, erklärt Martin Lynch, Head of Pre-Sales bei Telelogos, im invidis-Gespräch. „Es ist kein Standard-Display, wie wir es gewohnt sind zu verwenden. Dank unseres Know-hows im Remote Device Management und unserer Software-Architektur konnten wir in enger Zusammenarbeit mit PPDS schnell eine Lösung entwickeln.“

Telelogos stellt sowohl die Aktualisierung des Contents als auch das Device Management für die Tableaux-Produkte bereit. Auf dem Android-SoC des Displays ist ein intelligenter Agent installiert, der mit der Telelogos-Software kommunizieren kann. Da das Display die meiste Zeit im Ruhezustand ist, wird der Agent nur aktiviert, wenn das Display eingeschaltet wird. Er verbindet sich dann mit der Telelogos-Softwareplattform und führt die anstehenden Aufgaben aus, zum Beispiel die Änderung des Inhalts, die Lieferung von Überwachungsdaten oder die Durchführung von Wartungsaufgaben. Danach kann es vollständig ausgeschaltet werden, bis die nächsten Änderungen erforderlich sind.