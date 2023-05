PHD Germany befördert Stephan Winter zum Chief Strategy Officer (CSO). Die Agentur PHD gehört zur Omnicon Media Group und besitzt drei Niederlassungen in Deutschland. Stephan Winter ergänzt hierzulande die Führungsebene um CEO Sabine Knöpfel-Ruth. Der 41-Jährige soll PHD Germany als Thoughtleader in den Bereichen Strategie und Innovation stärker etablieren.

Vor seiner Berufung war der Diplom-Kaufmann zuletzt Managing Director bei PHD Germany. In den letzten sechs Jahren hat er unter anderem Etatgewinne wie Aldi Süd & Aldi Nord, Unilever und Chanel begleitet. Durch diese namhaften Kunden konnte die Agentur auf aktuell rund 350 Mitarbeiter wachsen. Stephan Winter war vor seiner Zeit bei PHD Germany bis 2016 als Director Media Consulting bei Mediacom und davor einige Jahre bei Zentith Media tätig.

„Mit Stephan habe ich meinen absoluten Wunschkandidaten für diese anspruchsvolle Rolle an meiner Seite – ich könnte mir keinen Besseren vorstellen“, sagt Sabine Knöpfel-Ruth. Angesichts des Wandels in der Branche sei es wichtiger denn je, den Kunden eine umfassende strategische Beratung zu bieten, damit sie die Transformation ihres Marketings bewerkstelligen. „Ich bin sicher, dass Stephan mit seinen Fähigkeiten in seiner neuen Rolle hierbei einen wesentlichen Beitrag leisten wird“, sagt die CEO weiter.

Stephan Winter sagt: „Ich bin sehr dankbar, in der neuen Rolle gemeinsam mit meinem Team die Zukunft von PHD noch intensiver durch kreative Ideen und integrierte Strategien mitgestalten zu können. Dabei ist es mir ein großes Anliegen, die Wahrnehmung von PHD als Top-Adresse für innovative und strategische Kommunikationsplanung zu festigen.“ Einen Schwerpunkt will er auch auf zukunftsweisende Lösungen und Technologien setzen, die einen Wettbewerbsvorteil für Agenturkunden schaffen sollen.

