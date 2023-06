Über den Distributor Exertis AV sind die UCC-Geräte von Yealink jetzt in der DACH-Region verfügbar. Im Portfolio sind Videokonferenzsysteme für Microsoft Teams und Zoom – darunter Kameras, Lautsprecher, Mikrofone und Touchscreens. Die verschiedenen Geräte decken den Einsatz in kleinen Besprechungsräumen sowie in großen Konferenzsälen ab. Exertis AV bietet seinen Kunden für die Geräte technische Unterstützung und Schulungen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Yealink bekannt zu geben“, sagt Carsten Steinecker, Managing Director Business Development bei Exertis AV. „Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere Position als führender Distributor von Technologie- und Elektronikprodukten weiter zu stärken und unseren Kunden eine noch größere Auswahl an Kommunikationslösungen zu bieten.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Exertis AV und sind überzeugt, dass wir gemeinsam eine hervorragende Unterstützung und Lösungen für unsere Kunden bieten werden“, sagt Maggie Liu, Senior Sales Director von Yealink. Mit dem Fachwissen von Exertis AV und der Technologie von Yealink will man Unternehmen dabei unterstützen, ihre Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern.