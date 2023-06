Greta Thaysen ist als Director Office Berlin ab sofort für die Leitung der Hauptstadtadresse von Liganova verantwortlich. In Berlin will die Retail-Agentur ihre Geschäftsfelder Brand Experience Spaces & Retail Campaigns weiter ausbauen. Der Fokus soll auf Nachhaltigkeit und der Schaffung von Synergien mit den digitalen Tochterunternehmen der Liganova Group – Artificial Rome und Liganova Horizon – liegen. Greta Thaysen berichtet in ihrer neuen Rolle an Liganova-Group-CEO Timo Schönauer.

Die 37-Jährige hatte sich zuletzt eine Auszeit für eine berufliche Weiterbildung in Form eines MBAs im Bereich Sustainability Management genommen. Vorherige Stationen führten die studierte Kulturwissenschaftlerin zu Kemmler Kemmler, wo sie mitverantwortlich für die Entwicklung, Planung und Implementierung der Unternehmensstrategien und der Gesamtkonzeption der Agenturentwicklung war.

Zuvor gründete die gebürtige Mannheimerin gemeinsam mit Bobby Kolade ein eigenes Fashion Label und war als Co-Geschäftsführerin für die Bereiche PR, Sales und das Präsentationsmanagement im Rahmen der Paris Fashion Week zuständig. Darüber hinaus sammelte Greta Thaysen Erfahrung während verschiedener Stationen in der Kunst- und Kulturbranche – unter anderem als Leiterin von Wenders Images, dem künstlerischen Studio von Wim und Donata Wenders.

„Mit einer grünen, transformativen Denkweise, dem richtigen Fachwissen und einer zupackenden Einstellung haben wir die Kraft, neue Standards für unsere Kunden und die Branche zu setzen“, sagt Greta Thaysen. Timo Schönauer fügt hinzu: „Mit Greta haben wir eine starke Persönlichkeit für unseren strategisch wichtigen Standort Berlin gefunden. Mit ihrem Background aus Agentur-Know-how und Nachhaltigkeitsexpertise ist sie optimal auf ihre Aufgabe vorbereitet, das Berliner Büro strategisch am Hauptstadt-Standort zu positionieren.“