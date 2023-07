Bei Airtango Media übernimmt Matthias Pradl, bisher Sales Director des Unternehmens, die Position von Gerhard Borchers und wird neuer Geschäftsführer. Er hat das Amt bereits zum 1. Juli 2023 angetreten.

Künftig wird Matthias Pradl für den Ausbau des IO & Programmatic-Vermarktungsportfolios in der DACH-Region zuständig sein.

Die Airtango Media GmbH wurde 2021 unter der Leitung von Gerhard Borchers und Florian Lormes als übergreifende Vermarktungsunit der Airtango AG gegründet. Gerhard Borchers wird, nach einer Übergangszeit, zum 31. Dezember ausscheiden, bleibt aber weiterhin als Vorstand der Airtango AG tätig.

Matthias Pradl leitete seit dem 1. März 2021 das Büro in Holzkirchen. Der aus Wetzlar stammende Experte kann auf eine lange Karriere in der Medienbranche zurückblicken und war zuvor viele Jahre für Unternehmen wie Telefónica o2, Pro Sieben Sat 1 Media und The Radio Network New Zealand aktiv.

Gerhard Borchers kommentiert: „Wir freuen uns sehr, mit Matthias Pradl den perfekten Kandidaten aus den eigenen Reihen in die Geschäftsführung berufen zu können. Er hat in seiner bisherigen Position als Sales Director sehr erfolgreich Strukturen für die Vermarktung unserer Produkte aufgebaut und entschieden dazu beigetragen, dass wir die Umsatzerlöse signifikant gesteigert haben. Mit ihm und Florian Lormes haben wir ein starkes Duo an der Spitze der Airtango Media.“

„Seit dem Start vor zwei Jahren hat sich viel getan. Die Airtango Media nimmt heute eine erfolgsversprechende Rolle als führendes digitales TV Mediennetzwerk für den Sport-, Fitness- und Gesundheitsbereich ein. Ich freue mich auf die neue Herausforderung als zweiter Geschäftsführer und bin motiviert, das Unternehmenswachstum gemeinsam mit Florian Lormes und unserem Team voranzutreiben“, sagt Matthias Pradl.