Der Digital Signage-Software-Anbieter Korbyt – früher RMG Networks – hat einen neuen Mehrheitsgesellschafter: die auf Software-spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft Clearhaven Partners habe eine „bedeutende Wachstumsinvestion“ getätigt, teilte das US-Unternehmen mit. Genauere finanzielle Details gab Korbyt aber nicht bekannt.

Die Investition soll dabei helfen, den Ausbau von Händler- und Technologiepartnerschaften zu beschleunigen, den Kundensupport auszubauen sowie die Cloud-native SaaS-Plattform Anywhere von Korbyt weiter zu entwickeln.

Korbyt – ist ähnlich wie Appspace, Poppulo und Screencloud – vor allem im Corporate und Workplace-Bereich stark aufgestellt. Die Plattform ermöglicht die nahtlose gemeinsame Nutzung von Inhalten und Daten über verschiedene Kanäle wie Digital Signage, Mitarbeiter-Desktops, mobile Geräte, Konferenzräume und mehr. Dabei verfügt die Plattform über mehr als 200 native Verbindungen zu Datenbanken und Unternehmensanwendungen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Clearhaven Partners in diesem nächsten Kapitel unseres Unternehmenswachstums“, sagt Ankur Ahlowalia, CEO von Korbyt. „Clearhavens tiefgreifende Erfahrung in der Softwarebranche und die gemeinsame Vision für Wachstum passen gut zu unseren strategischen Zielen. Gemeinsam werden Korbyt und Clearhaven die Dynamik als führender Anbieter von Cloud-nativer Digital Signage- und Unternehmenskommunikationssoftware beschleunigen, weiter in das Produktportfolio und unser erfahrenes und leidenschaftliches Team investieren und die Erwartungen unserer Kunden durch erstklassigen Kundensupport weiterhin übertreffen.“

Christopher Ryan, Managing Partner bei Clearhaven Partners, kommentiert: „Wir bei Clearhaven sehen eine enorme Chance im Bereich der Arbeitsplatztechnologie, da herkömmliche Lösungen den wachsenden Bedarf der Unternehmen an verbesserten Kommunikations- und Engagement-Lösungen für verteilte Mitarbeiter und Kunden nicht mehr erfüllen. Korbyt ist gut positioniert, um diese enorme Marktchance durch seine innovative Plattform zu nutzen, die es Unternehmen ermöglicht, marktführende Arbeitsplatztechnologien für eine Vielzahl von Endpunkten und Anwendungsfällen über eine einzige integrierte Plattform anzubieten.“

Laut Michelle Noon, Mitbegründerin und Managing Partner von Clearhaven, war der Cloud-First-Ansatz von Korbyt ein entscheidender Faktor, als Investor einzusteigen.