Der Digital Signage-Spezialist Bluefin International hat Noël Kennedy als Leiter seines europäischen Vertriebsteams eingestellt. Er verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb, bei Endverbrauchern und in der Produktion. Als European Sales Director soll er bestehende Beziehungen auf dem EU-Markt ausbauen und neue knüpfen.

„Wir freuen uns, Noël Kennedy in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine Fähigkeit, mit seiner persönlichen Note tiefe Kundenbeziehungen zu knüpfen, ist nur eine seiner vielen guten Eigenschaften. Zusammen mit unserem Lager in Amsterdam haben unsere Kunden nun eine lokale Ressource. Diese Kombination lokaler Ressourcen wird unseren Kunden sehr zugute kommen“, sagt Frank Pisano, CEO von Bluefin. „Nach der Teilnahme an der Euroshop und der ISE sehen wir, dass der EMEA-Markt bereit ist, das Produktportfolio von Bluefin zu übernehmen. Wir gehen davon aus, dass Noëls Präsenz in der EU das Wachstum von Bluefin weltweit vorantreiben wird.“

Noël Kennedy kommentiert: „Ich freue mich über diese großartige Gelegenheit, die europäische Präsenz von Bluefin auszubauen und zu etablieren. Es ist aufregend, die Möglichkeit zu haben, anpassbare Digital Signage-Displays auf der Grundlage spezifischer Anforderungen zu liefern, anstatt einen eckigen Pflock in ein rundes Loch mit einer SKU aus einem Katalog stecken zu müssen. Es ist großartig, diese Art von Flexibilität zu haben. Ich freue mich jetzt am meisten darauf, mit denjenigen im Bereich Digital Signage in Kontakt zu treten, die in der Lage sein wollen, etwas anzubieten, das die Besucher anspricht und die Verweildauer und den Umsatz erhöht.“

Mit dem Beitritt von Kennedy und dem Amsterdamer Zentrum erwartet Bluefin eine schnellere Bearbeitung von kundenspezifischen Digital Signage-Anforderungen in Europa. Darüber hinaus wird das Amsterdamer Distributionszentrum um häufig nachgefragte Bestände erweitert.