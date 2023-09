LG verlagert seinen Geschäftsschwerpunkt: Mit dem Fokus auf WebOS wollen die Koreaner sich verstärkt als Medien- und Entertainment-Konzern positionieren. In das WebOS-Betriebssystem, das auf Smart TVs und Digital Signage-Displays läuft, sind Investitionen in Höhe von rund 745 Millionen US Dollar für die nächsten fünf Jahre geplant. Das gab LG-Home-Entertainment-Präsident Park Hyoung-sei auf dem WebOS Partner Summit 2023 in Seoul bekannt.

Ziel ist es, aus WebOS eine umfassende Medien- und Entertainment-Plattform zu machen. Ein Teil der Investitionen soll demnach in neue Content-Partnerschaften fließen, um die Auswahl an internationalen Streaming-Inhalten in der Plattform LG Channels auszubauen. Außerdem investiert LG in Partnerschaften mit akademischen Einrichtungen in Südkorea. Damit will der Konzern eine nächste Generation von Software-Experten fördern und die Entwicklungskapazitäten für Smart-TV-Plattformen sichern.

Universal-Betriebssystem für TVs, Displays und mehr

LG hatte WebOS im Jahr 2014 eingeführt. Inzwischen sind weltweit rund 200 Millionen LG-TVs mit WebOS im Einsatz. 2021 öffnete LG seine WebOS-Plattform für andere TV-Marken (invidis-Bericht). Diese Drittanbieter sind auch in Zukunft ein Teil der Wachstumsstrategie. Auch auf neue Produktkategorien will LG seine Plattform ausweiten – neben Smart TVs kommt WebOS bereits auf Digital Signage-Displays, in Projektoren und in Infotainment-Systemen für Fahrzeuge zum Einsatz. So soll die Anzahl der WebOS-betriebenen Geräte bis 2026 auf 300 Millionen wachsen.

Um auch Digital Signage-Displays von Drittanbietern betreiben zu können, brachte LG im August erst einen externen WebOS-Mediaplayer auf den Markt, den WP402. Im Gegensatz zur S-Box von Samsung funktioniert dieser auch auf Geräten von Drittanbietern. Für alltägliche Digital Signage-Anwendungen soll sich der Player bisher bewährt haben, wie Stimmen aus dem Markt verrieten.

Die angekündigten Investitionen bedeuten für LG den nächsten Schritt in der Software-Offensive, die der Konzern 2021 mit der Ausweitung auf Drittmarken anstieß – und mit dem neuen externen Mediaplayer fortführte. Nur mit einer großen Installed Base kann LG eigene Content-Angebote sowie Werbevermarktungslösungen erfolgreich anbieten.