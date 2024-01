2023 hat MicroLED einen großen Schritt gemacht: Während die Technologie noch weit von Mainstream-Anwendungen entfernt ist, gingen einige Hersteller in die Massenproduktion. Jetzt machten die US-Marktforscher von DSCC eine hoffungsvolle Vorhersage: 2024 könnte MicroLED erstmals in Wearables zum Einsatz kommen. Die Uhrenhersteller TAG Heuer und Garmin arbeiten Gerüchten zufolge an ersten Modellen. Auf die DSCC-Marktvorhersage wurde unser Content-Partner Dave Haynes von Sixteen-Nine aufmerksam.

DSCC zufolge soll der Schweizer Luxusuhrenhersteller TAG Heuer 2024 eine neue Smartwatch mit einem 1,39-Zoll-MicroLED-Display in runder Form einführen. Das Display verwendet laut dem Bericht eine LTPS-Backplane und 15µm x 30µm RGB-LED-Chips. Die Auflösung ist mit 454×454 Pixeln angegeben. DSCC räumt aber ein, dass sich diese Zahlen aufgrund der runden Form auf die Achsen beziehen, und das Display auf rund 160.000 Pixel eines quadratisches Displays haben wird. Die Markforscher schätzen, dass der Preis des Screens allein bei circa 300 US Dollar liegen wird. Mit einem daraus gefolgerten Listenpreis von 3.000 US Dollar würde das MicroLED-Uhrenmodell im mittleren Preissegment von TAG Heuer liegen.

Ebenfalls könnte die US-amerikanische Smartwatch-Marke Garmin ein MicroLED-Modell launchen. Die Garmin-Watches rangieren in einem Preissegment von 139 bis 1.199 US Dollar, was weiter unter dem Preis der Luxusserie von TAG Heuer liegt. Für die Garmin-MicroLED-Watch erwartet DSCC daher einen Listenpreis, der nicht viel höher als die derzeit teuersten Garmin-Modelle sein wird.

Auch Apple will seine Smartwatches perspektivisch mit MicroLED-Screens herstellen. Als erstes Modell soll die Apple Watch Ultra eingeführt werden. Das soll aber laut einem Bericht von Heise noch rund zwei Jahre dauern.

