Die Lobby von The Cosmopolitan of Las Vegas, eines Luxusresorts und Casinos, hat seine große Säulenscreen-Installation mit digitalem Artwork zu neuem Leben erweckt. Das digitale Kunstwerk trägt den Titel „Opulence“ und soll die Gäste in eine immersive Fantasiewelt eintauchen lassen. Hinter dem Content steht die Kreativagentur Float4.

Die von der Rockwell Group entworfene Hotellobby ist seit der Eröffnung des Cosmopolitan im Jahr 2010 mit beachtenswertem Digital Signage ausgestattet: Rund 5 Meter hohe Säulen, die komplett mit Screens bedeckt sind. Insgesamt kommen die Säulen auf rund 260 Millionen Pixel.

Eileen Lemish, Vice President, Marketing Portfolio, MGM Resorts International, Betreiber des Cosmopolitan, sagt: „Was Float4 in unserer Lobby geschaffen hat, ist atemberaubend und verleiht dem Erlebnis der Gäste des Cosmopolitan eine neue Dimension. Die Verschmelzung von Architektur und Kunst durch digitale Anwendungen wie diese fängt die Essenz unserer Marke ein, da wir auf Schritt und Tritt faszinierende Aha-Momente schaffen.“

Der Content entführt in eine Unterwasserwelt; hierfür wurde mit unterschiedlichen Darstellern, darunter Synchronschwimmer und Tänzer, und einer speziellen Unterwasserkamera gedreht.

Die Kreativdirektorin von Float4, Sarah Ouellet, erklärt: „Unser Ziel war es, das nicht greifbare Gefühl beim Betreten des Cosmopolitan einzufangen, wo die Gäste eine Version von sich selbst werden, die sie nicht jeden Tag sehen – eine kühne, ungezähmte Version. Das Unterwasserthema war eine visuelle Metapher für die Marke des Hotels, die das widerspiegelt, was unter der Oberfläche passiert und die Freude am Entdecken.“

Float4 entwarf für jede Seite jeder Säule eine eigene Geschichte, die aber alle miteinander synchronisiert sind. Die Motive von Opulence zeigen sich an noch mehr Orten, unter anderem auf der LED-Installation auf dem Dach.

invidis-Contentpartner Dave Haynes von Sixteen-Nine kommentiert: „Eine der ersten und immer noch eine der besten digitalen Erlebnisinstallationen, die es in dieser Branche gibt, wurde inhaltlich aufgefrischt – mit einem neuen Live-Action-Kreativstück, das jetzt auf den monumentalen 16 Fuß hohen Säulen in der Lobby des Cosmopolitan in Las Vegas läuft. Hut ab vor dem Cosmopolitan, das ein sehr hohes Budget für eine Ergänzung oder Auffrischung der bereits vorhandenen Elemente zur Verfügung gestellt hat. Was auf den Säulen zu sehen war, als ich im Dezember das letzte Mal dort war, war so ziemlich das, was dort seit der Eröffnung des Hotels zu sehen war.“

