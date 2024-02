Der Spezialcomputeranbieter Seneca wird geschlossen, fast 10 Jahre nachdem sie vom Distributor und VAR Arrow Electronics aus Denver übernommen wurde.

Ein Vice President von Arrow schickte am Dienstag eine E-Mail an seine Kunden, in der er sie über die Entscheidung des Unternehmens informierte, „den Verkauf von Produkten der Marke Seneca einzustellen“.

Die Produkte werden noch bis Ende März erhältlich sein, und offene Bestellungen werden noch berücksichtigt. Bereits im Einsatz befindliche Geräte, wie zum Beispiel Digital Signage Mediaplayer, werden für die Dauer der Garantiezeit unterstützt

Über den Beitrag Dieser Beitrag wurde ursprünglich bei invidis-Content-Partner Sixteen-Nine veröffentlicht.

Die meisten Mitarbeiter werden entlassen, und soweit ich weiß, wird das Unternehmen in Syracuse, New York, in ein paar Wochen im Großen und Ganzen seine Türen schließen. Einige Mitarbeiter werden zu Arrow wechseln.

Ich habe mir sagen lassen, dass es gestern tonnenweise E-Mails und Telefonanrufe gab, da die Endkunden die Nachricht erhielten und sich Gedanken über die aktuelle und zukünftige Beschaffung von Geräten machen mussten.

Ich war schon ein paar Mal bei Seneca – auch bekannt als Seneca Data. Das Unternehmen hatte einen sehr guten Ruf, was die Qualität der Produkte und des Supports angeht. Dessen Geräte werden – oder wurden – häufig für Digital Signage-Projekte verwendet, sowohl Mediaplayer als auch Videowand-Server. Ich erinnere mich, dass der Marriott Marquis DooH-Screen am Times Square von Seneca-Servern gesteuert wurde.

Es ist mir ein Rätsel, warum das passiert ist. Der Distributor Arrow erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 33 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

2014 von Arrow gekauft

Arrow erwarb Seneca Data Distributors im August 2014 für 172,6 Millionen US-Dollar. Im Laufe der Zeit wurde etwa die Hälfte der Arbeitsplätze in Syracuse an einen Arrow-Standort in Phoenix verlagert, und zu Beginn des vergangenen Jahres war die gesamte Produktion aus New York weggezogen, obwohl die Bereiche Technik und technisches Labor in Syracuse blieben.

Nur sehr wenige der leitenden Angestellten, die vor der Übernahme bei Seneca waren, sind bis heute geblieben, einige verließen das Unternehmen früher als andere. Es kann sehr schwierig sein, ein übernommenes Unternehmen in eines großen Unternehmens zu integrieren, insbesondere ein kleines Unternehmen, das 1979 als Familienbetrieb gegründet wurde. Und es gibt unzählige Geschichten von Mitarbeitern kleiner Unternehmen, die sich schwer damit taten, plötzlich Teil einer kleinen Geschäftseinheit in einem riesigen Unternehmen zu sein.

Mediaplayer-Lücke in den USA

Der Wegfall von Seneca hinterlässt auf dem Markt für Digital Signage-Medien, vor allem in den USA, eine gewisse Lücke, und es gibt zahlreiche Netzbetreiber und Lösungsanbieter, die viel mit Seneca gearbeitet haben. Aber es gibt mehrere US-Unternehmen – darunter Mediavue, Now Micro, Onlogic und jetzt Velasea – mit guten Mitarbeitern und Produkten, ganz zu schweigen von den Beziehungen zur Branche. Es gibt auch mehrere in Taiwan ansässige Unternehmen, die PCs mit kleinem Formfaktor herstellen und vermarkten, die auf Anwendungsfälle wie Digital Signage ausgerichtet sind.

Einige gute Seneca-Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Technik und Support werden bald verfügbar sein.

