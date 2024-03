Wenn man das „Woodstock-Festival der AI“ schmeißt, lädt man am besten den Rockstar der AI-Kunst ein. Die Rede ist von der Nvidia GTC-Konferenz und Refik Anadol. Die Festival-Analogie kommt von den Analysten der Bank of America, nachdem die Ankündigung des neuesten Nvidia-Chips B100 die Aktien des Konzerns durch die Decke trieb.

Von genau diesem Chip schrieb der Nachrichtendienst Bloomberg bereits im Vorhinein: „Er ist so nah an einem Rockstar, wie ein Siliziumchip nur sein kann“, denn er wird die AI- und LLM-Modelle der Zukunft powern. Auf das Event im San Jose Convention Center waren also nicht nur die Augen der AI-Developer-Community, sondern der ganzen Welt gerichtet. Refik Anadol, derzeit der einflussreichte AI-Künstler, präsentierte auf genau dieser Bühne sein Kunstwerk „Large Nature Model“.

Medienserver aus Österreich powern den Screen

Das Kunstwerk sind 12,5 Millionen Pixeln auf einem 16K-Screen, die sich durch ein generatives AI-Modell kontinuierlich verändern. Zugrunde liegt ein Datensatz von circa 750.000 Bildern, darunter 274.947 Bilder von Flora, 358.713 Bilder von Fauna und 130.282 Bilder von Pilzen – alle aus dem Amazonas-Regenwald. Das Modell ist natürlich von Nvidia-Technologie angetrieben, namentlich dem DGX-A100-System und Hochleistungs-GPUs. Auf den 16K-Screen brachten das Kunstwerk die Pixera-Medienserver des österreichischen Unternehmens AV Stumpfl.

Im Refik Anadol Studio arbeiten 29 Datenwissenschaftler an „Large Nature Models“. Das Werk entstand über sechs Monate hinweg und wird immer noch weiterentwickelt. Auch Nvidia-Forscher beteiligten sich.

Im Anschluss des Events zeigte sich Refik Anadol gemeinsam mit Nvidia-CEO Jensen Huang, dessen zweistündige Keynote nach zwei Tagen bereits 13 Millionen Views auf Youtube erreichte. Wer interessiert sich schon für Rockstars, wenn diese beiden AI-Stars der Stunde auf der Bühne stehen.