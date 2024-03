Tierwohl.tv gewinnt Frank Thiedig als geschäftsführende Gesellschafter. Der Agrarökonom ist ehemaliger Geschäftsführer der baden-württembergischen Marketinggesellschaft MBW und war langjähriger Marketingleiter bei Edeka Minden-Hannover. Zum Zeitpunkt seines Einstiegs nutzen rund 150 Lebensmitteleinzelhändler die Tierwohl-Plattform, um Live-Videos vom Bauernhof an ihren Regalen zu streamen.

Das Live-Streaming soll Verbrauchern mehr Vertrauen in die Produkte im Supermarkt geben. Die Händler sollen so wiederum ihre Umsätze steigern. Anbieter dieser Lösung ist Blue Lava. Initiator von Tierwohl.tv ist die Online Software AG, deren Softwareplattform Prestige Enterprise das Programm inklusive der Livestreams auf den Displays im Fachhandel und in den Supermärkten darstellt.

