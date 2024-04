Eines der interessanten Dinge, die mir auffielen, als ich Anfang des Jahres durch den LED-Display-Bereich der ISE 2024 schlenderte, war, dass der Pixelabstand nicht unbedingt als das große Verkaufsargument der Hersteller hervorgehoben wurde. Ich ging um den Stand eines der Top-10-Hersteller herum und stellte fest, dass er die Pixelpitches der einzelnen Displays nicht einmal erwähnte.

Wenn jeder einen feinen Pixelpitch hat – und diese sind für die meisten Anwendungsfälle so fein, wie sie sein müssen –, dann ist das nicht mehr das, was das Interesse weckt. Daher werden andere technische Eigenschaften immer wichtiger – vor allem die Art des Herstellungsprozesses, wie Chip-On-Board. Und wir sehen etwas esoterische Faktoren wie Frame- und Refresh-Rates – die wirklich wichtig sein können, aber oft nur für spezielle Anwendungen.

Über den Autor Dave Haynes ist Editor von Sixteen-Nine, dem Contentpartner von invidis. Dieser Artikel erschien dort zuerst in englischer Sprache.

Hier ist ein gutes Beispiel: Der US-amerikanische Hersteller Siliconcore, der für seine Technik bekannt und respektiert ist, stellt diese Woche auf der NAB-Show in Las Vegas ein 1,2-Millimeter-Display mit einem Frame Rate von 240 Hertz vor. Damit entspricht das große LED-Display genau den Anforderungen, die ernsthafte Gamer an ihre Monitore stellen.

„Diese skalierbare und modulare Lösung ist die erste in diesem Pixelabstand, die eine Bildwiederholrate von 240 Hertz erreicht“, so das Unternehmen in der Pressemitteilung, „was durch die herstellereigenen Technologien und ein neuartiges Taktschema ermöglicht wird, das die höchste Leistung der Branche bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch bietet. Der patentierte Siliconcore Common-Cathode-Treiberchip liefert Bildwiederholraten von 240 Hertz und eine Bildwiederholfrequenz von 7.680 Hertz, was die Produkte an die Spitze der Leistung für Zeitlupen-, Multikamera- und Multiple-Point-of-View-Lösungen in allen XR-Umgebungen stellt.“

Dies ist nicht die Art von Spezifikation, die für konventionelle Videowände und DooH-Werbedisplays benötigt wird, aber wie oben erwähnt, ist sie für Broadcasting, für virtuelle Produktionen und erweiterte Realitätssimulationsumgebungen von Bedeutung.

Siliconcore erklärt dies folgendermaßen:

„Eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz für LED-Panels bietet einen erheblichen Vorteil bei der Aufnahme von Zeitlupenmaterial in der virtuellen Produktion. Zeitlupensequenzen erfordern eine höhere Bildrate, um mehr Details zu erfassen und einen gleichmäßigen Zeitlupeneffekt zu erzeugen. LED-Panels können mit Hochgeschwindigkeitskameras synchronisiert werden, die bis zu 240 Bilder pro Sekunde aufnehmen, ohne dass sichtbare Scanlinien oder Artefakte auftreten. Die höhere Bildwiederholfrequenz stellt außerdem sicher, dass jedes Bild des Zeitlupenmaterials genau auf dem LED-Panel angezeigt wird, wodurch mögliche visuelle Unstimmigkeiten vermieden werden. Dank dieser Synchronisation können Regisseure und Kameraleute atemberaubende Zeitlupensequenzen in Echtzeit aufnehmen, ohne dass in der Nachbearbeitung Anpassungen oder Kompromisse bei der visuellen Qualität erforderlich sind. Durch den Einsatz von 240 Hertz können Produktionsteams die Konsistenz und Kontinuität während des gesamten virtuellen Produktionsprozesses aufrechterhalten und einwandfreie Zeitlupenaufnahmen liefern, die sich nahtlos in die übrige Produktion einfügen.“

Für diese Art von Anwendungen ist dies eine großartige Spezifikation, aber wenn die Bild- und Bildwiederholfrequenzen für allgemeine Videowandanwendungen immer mehr in den Vordergrund rücken, sollten sich Endbenutzer und Planer fragen, ob dies erforderlich oder von Vorteil ist.