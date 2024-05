Goldbach Austria erweitert sein DooH-Team rund um Sales Director Marcus Zinn. Mit drei neuen Mitarbeitern will der Vermarkter der steigenden Nachfrage in der digitalen Außenwerbung gerecht werden: Ende 2023 kamen Gabriela Nimmervoll und Florian Suko ins Team, im März startete Sarah Lex.

Gabriela Nimmervoll, 31, startete im Dezember vergangenen Jahres als Key Account Managerin DooH nach ihrer mehrjährigen Tätigkeit als Account Managerin für Epamedia. In ihrer neuen Funktion bei Goldbach betreut sie bestehende und potenzielle Key Accounts. „Ich freue mich sehr, zusammen mit meinen engagierten Kolleginnen und Kollegen den Bereich DooH weiterzuentwickeln und unsere Kunden und Agenturen rund um dieses zukunftsträchtige Medium beraten zu dürfen“, sagt die Niederösterreicherin.

Ebenfalls Ende letzten Jahres stieß Florian Suko, 25, als Account Manager DooH zum Goldbach Sales Team. «Besonders spannend ist es, im wachsenden Feld der programmatischen Out-of-Home-Kampagnen neue Ideen und kundenorientierte Lösungen anzubieten und zu entwickeln“, sagt Florian Suko, der vor seiner neuen Position seinen Bachelor in Kommunikationswirtschaft abschloss.

Auch Sarah Lex nahm im März ihre Position als Account Managerin DooH auf. „Während meines Publizistik-Studiums konnte ich bereits viel theoretisches Wissen über Werbung und Marktkommunikation sammeln, das ich nun im Berufsleben praktisch anwenden kann“, sagt die 27-jährige aus der Steiermark, die laut Goldbach bereits Erfahrungen im Sales auf Agentur- und Medienseite sammelte.

„Mit den drei neuen engagierten und ambitionierten Kolleginnen und Kollegen rund um Head of Digital out of Home Sales Christopher Miesbauer sind wir nun bestens aufgestellt und können mit voller Sales-Power durchstarten. Ich freue mich auf viele spannende Projekte, die unser Netzwerk bietet. Besonders der programmatische Bereich, der flexible Werbung in Echtzeit zulässt, eröffnet unseren Werbekunden dabei kreative und effiziente Werbemöglichkeiten“, sagt Sales Director DooH Marcus Zinn.