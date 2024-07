Was unter der Haube der Las Vegas Sphere steckt, verriet der Computerhardware-Riese Nvidia jetzt in einem „Behind the Screens“-Post. Die Menge an Energie, die man für den Betrieb aller Nvidia-Chips und LEDs der Sphere benötigt, ist überwältigend.

Im Post beschreibt Nvidia:

Hinter den Screens sorgen rund 150 Nvidia RTX A6000 Grafikprozessoren für atemberaubende visuelle Eindrücke auf den vom Boden bis zur Decke reichenden 16x16K-Displays im Innenbereich der Sphere sowie auf 1,2 Millionen programmierbaren LED-Pucks an der Außenseite des Veranstaltungsorts – der Exosphere, dem größten LED-Screen der Welt. Nvidia BlueField DPUs und Nvidia ConnectX-6 Dx NICs sorgen zusammen mit dem Nvidia DOCA Firefly Service und der Nvidia Rivermax Software für das Media-Streaming für eine robuste Netzwerkkonnektivität und stellen sicher, dass alle Screens wie eine einzige synchronisierte Leinwand funktionieren.

Dieser Bericht erschien zuerst in englischer Sprache auf Sixteen-Nine, der Online-Publikation des invidis-Contentpartners Dave Haynes.

Das sind also 150 Desktop-Workstations mit Nvidia-Grafikprozessoren. Das Online-Portal PC Gamer rechnete die Zahlen durch, um herauszufinden, was das in Bezug auf die aggregierte Rechenleistung bedeutet und wie hoch der Energieverbrauch ist:

Für diejenigen, die große Zahlen mögen – halten Sie Ihre Hüte fest: Jede dieser GPUs verfügt über 10.752 Kerne, 48 Gigabit Speicher und hat einen TDP von 300 Watt. Das ergibt eine Gesamtzahl von 1.612.800 Kernen, 7.200 Gigabit GDDR6-Speicher und eine potenzielle maximale Leistungsaufnahme von 45.000 Watt bei voller Leistung.

Ein anderes Portal, das sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, überprüfte die Zahlen ebenfalls und kam zu dem Schluss, dass „The Sphere voraussichtlich 28 Megawatt benötigt, um auf seinem Spitzenenergieverbrauch zu laufen. Die Organisation, die für die Überwachung des Stromnetzes in Kalifornien zuständig ist, gibt an, dass ein Megawatt etwa 750 Haushalte gleichzeitig mit Strom versorgen kann. Das bedeutet, dass die Las Vegas Sphere bei ihrem Spitzenstromverbrauch genug Energie für 21.000 Haushalte verbrauchen würde.“

Die Befürworter des Projekts – The Sphere wurde im vergangenen Herbst offiziell eröffnet – gaben vor einem Jahr an, dass etwa 70 Prozent der Energie des Veranstaltungsortes aus Solarenergie stammen würde, die von Nevadas größtem Stromversorger NV Energy erzeugt wird, mit dem man einen 25-Jahres-Vertrag abschloss.

Die monatliche Stromrechnung von NV Energy muss wohl definitiv per Gabelstapler geliefert werden.

